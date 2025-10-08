WondLa: le immagini della terza e ultima stagione

Apple TV+ ha annunciato che l’emozionante terzo capitolo finale dell’amata trilogia animata “WondLa”, farà il suo debutto il 26 novembre. Prodotta da Skydance Animation e basata sulla serie di libri bestseller del New York Times “The Search for WondLa” di Tony DiTerlizzi, la serie è diretta e prodotta da Bobs Gannaway.

Questo terzo e ultimo capitolo rivoluzionario vanta un cast di doppiatori stellare, tra cui Jeanine Mason (“Roswell, New Mexico”) nel ruolo di Eva, il vincitore dell’Emmy Brad Garrett (“Tutti amano Raymond”) nel ruolo di Otto, Gary Anthony Williams (“Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra”) nel ruolo di Rovender, Alan Tudyk (“Resident Alien”) nel ruolo di Cadmus Pryde, John Ratzenberger (“Toy Story”) nel ruolo di Caruncle, John Harlan Kim (“The Librarians”) nel ruolo di Hailey, Ana Villafañe (“Castro’s Daughter”) nel ruolo di Eva 8, Peter Gallagher (“The O.C”) nel ruolo di Antiquus e molti altri. Tra i nuovi membri del cast figurano Shohreh Aghdashloo (“La casa di sabbia e nebbia”), vincitrice di un Emmy e candidata all’Oscar®, nel ruolo di Darius e Arius, e Maz Jobrani (“The Axis of Evil Comedy Tour”) nel ruolo di Zin.

Nell’epica stagione finale di “WondLa”, scoppia la guerra tra umani e alieni. Con il destino di Orbona in bilico, Eva deve intraprendere la sua missione più pericolosa: recuperare il Cuore della Foresta che è stato rubato. Lungo il percorso, riunisce vecchi amici e alleati inaspettati per un’ultima battaglia. Ma per salvare Orbona, Eva deve fare di più che trovare il Cuore; deve unire due mondi divisi e dimostrare la verità ultima: “Non esistono ‘loro’. Esistiamo solo noi”.

La stagione finale è composta da sei emozionanti episodi di mezz’ora prodotti da Tony DiTerlizzi e Bobs Gannaway insieme a Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch e John Lasseter, David Ellison e Dana Goldberg della Skydance Animation. La serie è prodotta anche da Tony Cosanella.

Apple TV+ e Skydance Animation hanno precedentemente collaborato al film d’animazione Apple Original “Luck”. La pluripremiata offerta di serie e film originali per bambini e famiglie su Apple TV+ comprende anche lo speciale ibrido animato in live-action “Il coniglietto di velluto”, vincitore di un Emmy, il cortometraggio animato vincitore di un Oscar® e di un BAFTA “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” e il film d’animazione vincitore di un BAFTA e nominato all’Oscar® “Wolfwalkers – il popolo dei lupi”.

Recentemente aggiunte alla proposta di Apple TV+ ci sono: “Le sorelle Grimm”, basato sulla serie di libri bestseller del New York Times di Michael Buckley; la serie musicale animata “BE@RBRICK” di DreamWorks Animation; “Goldie – Un mondo a colori”, ispirata all’omonimo cortometraggio pluripremiato di Emily Brundige del 2019; la serie dei Peanuts “In campeggio con Snoopy”; la seconda stagione dell’amata serie animata “Rana e Rospo”, basata sui libri vincitori dei premi Caldecott e Newbery; la celebre serie per bambini e famiglie “Yo Gabba GabbaLand!”, ispirata al fenomeno culturale di successo “Yo Gabba Gabba!”, nominato agli Emmy Award “Essere Ben”, la serie live-action per le famiglie di Barry L. Levy, e “Wonder Pets in città”, di Jennifer Oxley.

Tra le offerte per ogni età ora disponibili in streaming su Apple TV+ ci sono: “Supersorda”, serie vincitrice del premio BAFTA e dell’Humanitas, “La nostra piccola fattoria”, serie vincitrice del premio BAFTA, “Anatra e Oca”, “Mettiamoci in moto, Otis!”, “I tuoi amici Sago Mini” di Spin Master Entertainment, “Pigna e Pony”, la serie nominata al GLAAD Media Award; “Rana e Rospo”; “Fraggle Rock: ritorno alla grotta” di The Jim Henson Company, vincitore dell’Emmy Award; “Professione spia”, “Slumberkins – Amici coccolosi”, “Helpsters” di Sesame Workshop, “Wolfboy e la fabbrica del tutto” di Joseph Gordon-Levitt, HITRECORD e Bento Box Entertainment; “Ciao, Jack! Che spettacolo la gentilezza”, “Snoopy nello spazio” dei Peanuts e WildBrain, nominato agli Emmy Award; “Le avventure di Snoopy”; “Le avventure di Eva” di Scholastic e la serie vincitrice del Peabody e dell’Emmy “Acquasilente”. Tra le offerte live-action ci sono “Ambra Chiaro” la serie di Bonnie Hunt nominata ai premi DGA e WGA; la serie vincitrice del premio DGA “Un passo alla volta”, “Le ragazze del surf”, “La vita secondo Ella”, vincitrice del premio WGA; “Lo scrittore fantasma” di Sesame Workshop, vincitore del premio Emmy e “Cuccioli cercano casa” di Scholastic.

In questa rosa sono inclusi anche “Noi siamo qui: dritte per vivere sul pianeta Terra”, l’evento televisivo vincitore del Daytime Emmy Award basato sul libro best-seller del New York Times e TIME Best Book of the Year di Oliver Jeffers e speciali di Peanuts e WildBrain tra cui il nominato all’Emmy “Le piccole cose contano, Charlie Brown”, “Snoopy presenta: la scuola di Lucy”, il candidato all’Humanitas e all’Emmy “A mamma (e papà) con amore”, “Snoopy presenta: Marcie, sei unica!”, il vincitore dell’Emmy “Chi sei, Charlie Brown?”, “Per Auld Lang Syne” e “benvenuto, Franklin”.