Nobody Wants This – Stagione 2: il trailer ufficiale della serie Netflix

L’amata serie commedia Nobody Wants This – Stagione 2, con Kristen Bell e Adam Brody torna su Netflix dal 23 ottobre. Ecco il trailer ufficiale.

Liberamente ispirata alla storia vera della creatrice Erin Foster, la prima stagione ha seguito l’improbabile accoppiamento tra una podcaster agnostica e schietta e un rabbino anticonformista dopo un incontro casuale a cena. Dopo 10 episodi dedicati all’esplorazione della storia d’amore altalenante della coppia, il finale della prima stagione si è concluso con un futuro incerto tra i due dopo che Joanne ha rivelato di non essere pronta a convertirsi all’ebraismo.

Dal suo debutto nel 2024, “Nobody Wants This” è diventata un enorme successo tra il pubblico affascinato dall’alchimia tra Joanne e Noah. Foster tornerà come produttrice esecutiva insieme alla sorella Sara Foster per la seconda stagione. La nuova arrivata Nora Silver si unirà al cast come produttrice esecutiva, così come Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, che saranno anche showrunner.