Balle Spaziali 2: al via la produzione con new entry nel cast

Balle Spaziali 2 è entrato ufficialmente in produzione. Amazon MGM Studios ha ufficializzato il sequel del film, con Rick Moranis, Bill Pullman e Daphne Zuniga che riprenderanno i rispettivi ruoli di Casco Nero, Stella Solitaria e Principessa Vespa. Ci sono anche i nuovi membri della serie, tra cui Josh Gad, Keke Palmer e Lewis Pullman.

I nuovi membri del cast, non ancora annunciati, sono Anthony Carrigan, attore di Barry e Superman, e George Wyner di “A Serious Man”, che ha interpretato il Colonnello Sandurz nel film originale del 1987 che ha incassato oltre 38 milioni di dollari negli Stati Uniti. E naturalmente, l’ideatore della commedia fantascientifica, Mel Brooks, è tornato, nei suoi ruoli di Yogurt, il mago zen yiddish, e del Presidente Skroob.

La produzione è in corso con la regia di Josh Greenbaum come mostra la foto del tavolo di lettura. I più attenti avranno notato la somiglianza con la foto in bianco e nero proprio del tavolo di lettura con il cast che annunciava l’inizio della produzione di Star Wars: Il Risveglio della Forza, più di dieci anni fa. L’uscita di Balle Spaziali 2 nelle sale è prevista per il 2027.

La sinossi della sceneggiatura, scritta dal duo Benji Samit e Dan Hernandez (Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy; TMNT: Mutant Mayhem), e di Gad, è ancora segreta. Amazon MGM Studios non ha ancora ufficializzato i ruoli di Palmer, Gad e Lewis Pullman. Brian Grazer, Ron Howard e Jeb Brody di Imagine Entertainment sono i produttori del film, insieme a Brooks, Gad, Greenbaum e Kevin Salter. Adam Merims, Samit e Hernandez saranno i produttori esecutivi.