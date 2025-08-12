One Piece Stagione 2: le prime immagini dei protagonisti

In occasione delle celebrazioni per il One Piece Day che si sono tenute questo fine settimana a Tokyo, Netflix ha condiviso le prime immagini della seconda attesissima stagione della leggendaria avventura “ONE PIECE: VERSO LA ROTTA MAGGIORE”, che arriverà nel 2026. La serie è stata inoltre rinnovata per una terza stagione, la cui produzione avrà inizio entro la fine dell’anno a Cape Town, Sudafrica, con Ian Stokes al fianco di Joe Tracz come co-showrunner.
ONE PIECE è creata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (un partner di ITV Studios) e Netflix.
One Piece Stagione 2
Sinossi: L’impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare di Netflix, ONE PIECE, torna per la seconda stagione scatenando avversari più feroci e le missioni più pericolose di sempre. Luffy e i Cappelli di Paglia salpano per la straordinaria Rotta Maggiore, un tratto di mare leggendario dove pericolo e meraviglia attendono a ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo imprevedibile regno alla ricerca del più grande tesoro del mondo, incontreranno isole bizzarre e una serie di nuovi formidabili nemici.
Co-Showrunners / Sceneggiatori/ Produttori Esecutivi S3: Joe Tracz & Ian Stokes
Co-Showrunners / Sceneggiatori/ Produttori Esecutivi S2: Matt Owens & Joe Tracz
Produttori Esecutivi: Eiichiro Oda, Marty Adelstein and Becky Clements through Tomorrow Studios, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe e Steven Maeda
Informazioni su ONE PIECE: L’adattamento live-action di ONE PIECE firmato Netflix è tratto dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, con più di 100 volumi e 500 milioni di copie vendute al mondo. ONE PIECE è un’impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare che segue Monkey D. Luffy nella sua missione alla ricerca del leggendario tesoro ONE PIECE per diventare il re dei pirati! L’amato franchise ha una vasta fanbase globale multigenerazionale. Al suo debutto nel 2023, la serie live action di Netflix è diventata un fenomeno globale, con otto settimane di permanenza nella Top 10 globale, raggiungendo il primo posto in oltre 75 Paesi e passando alla storia come la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al primo posto in Giappone. La serie ha quasi 100 milioni di visualizzazioni ed è uno degli show più scaricati di tutti i tempi su Netflix. ONE PIECE ha ricevuto 11 nomination ai Children’s & Family Emmy Awards, tra cui Outstanding Young Teen Series. L’amato adattamento offre ai fan modi per rimanere coinvolti tutto l’anno, al di fuori dello schermo, con una nuovissima esperienza immersiva che sarà inaugurata alla Netflix House e i fan potranno portare il mondo della serie live-action nella loro vita quotidiana con prodotti come LEGO, Moose Toys e altro ancora presso il Netflix Shop e i rivenditori di tutto il mondo. ONE PIECE tornerà con l’attesissima seconda stagione nel 2026 ed è già stata rinnovata per una terza stagione. La serie è stata creata in collaborazione con Shueisha ed è prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios)