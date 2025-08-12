HomeSerie TvNews

One Piece Stagione 2: le prime immagini dei protagonisti

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Cr. Courtesy of Netflix © 2025

In occasione delle celebrazioni per il One Piece Day che si sono tenute questo fine settimana a Tokyo, Netflix ha condiviso le prime immagini della seconda attesissima stagione della leggendaria avventura “ONE PIECE: VERSO LA ROTTA MAGGIORE”, che arriverà nel 2026. La serie è stata inoltre rinnovata per una terza stagione, la cui produzione avrà inizio entro la fine dell’anno a Cape Town, Sudafrica, con Ian Stokes al fianco di Joe Tracz come co-showrunner.

ONE PIECE è creata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (un partner di ITV Studios) e Netflix.

One Piece Stagione 2

  • Sinossi: L’impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare di Netflix, ONE PIECE, torna per la seconda stagione scatenando avversari più feroci e le missioni più pericolose di sempre. Luffy e i Cappelli di Paglia salpano per la straordinaria Rotta Maggiore, un tratto di mare leggendario dove pericolo e meraviglia attendono a ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo imprevedibile regno alla ricerca del più grande tesoro del mondo, incontreranno isole bizzarre e una serie di nuovi formidabili nemici.

  • Co-Showrunners / Sceneggiatori/ Produttori Esecutivi S3: Joe Tracz & Ian Stokes

  • Co-Showrunners / Sceneggiatori/ Produttori Esecutivi S2: Matt Owens & Joe Tracz

  • Produttori Esecutivi:  Eiichiro Oda, Marty Adelstein and Becky Clements through Tomorrow Studios, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe e Steven Maeda

  • Informazioni su ONE PIECE: L’adattamento live-action di ONE PIECE firmato Netflix è tratto dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, con più di 100 volumi e 500 milioni di copie vendute al mondo. ONE PIECE è un’impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare che segue Monkey D. Luffy nella sua missione alla ricerca del leggendario tesoro ONE PIECE per diventare il re dei pirati! L’amato franchise ha una vasta fanbase globale multigenerazionale. Al suo debutto nel 2023, la serie live action di Netflix è diventata un fenomeno globale, con otto settimane di permanenza nella Top 10 globale, raggiungendo il primo posto in oltre 75 Paesi e passando alla storia come la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al primo posto in Giappone. La serie ha quasi 100 milioni di visualizzazioni ed è uno degli show più scaricati di tutti i tempi su Netflix. ONE PIECE ha ricevuto 11 nomination ai Children’s & Family Emmy Awards, tra cui Outstanding Young Teen Series. L’amato adattamento offre ai fan modi per rimanere coinvolti tutto l’anno, al di fuori dello schermo, con una nuovissima esperienza immersiva che sarà inaugurata alla Netflix House e i fan potranno portare il mondo della serie live-action nella loro vita quotidiana con prodotti come LEGO, Moose Toys e altro ancora presso il Netflix Shop e i rivenditori di tutto il mondo. ONE PIECE tornerà con l’attesissima seconda stagione nel 2026 ed è già stata rinnovata per una terza stagione. La serie è stata creata in collaborazione con Shueisha ed è prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios)

Articolo precedente
John Malkovich si unisce al cast della serie romantica Prodigies di Ayo Edebiri e Will Sharpe su Apple TV+
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved