One Piece Stagione 2: le prime immagini dei protagonisti

Informazioni su ONE PIECE: L’adattamento live-action di ONE PIECE firmato Netflix è tratto dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, con più di 100 volumi e 500 milioni di copie vendute al mondo. ONE PIECE è un’impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare che segue Monkey D. Luffy nella sua missione alla ricerca del leggendario tesoro ONE PIECE per diventare il re dei pirati! L’amato franchise ha una vasta fanbase globale multigenerazionale. Al suo debutto nel 2023, la serie live action di Netflix è diventata un fenomeno globale, con otto settimane di permanenza nella Top 10 globale, raggiungendo il primo posto in oltre 75 Paesi e passando alla storia come la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al primo posto in Giappone. La serie ha quasi 100 milioni di visualizzazioni ed è uno degli show più scaricati di tutti i tempi su Netflix. ONE PIECE ha ricevuto 11 nomination ai Children’s & Family Emmy Awards, tra cui Outstanding Young Teen Series. L’amato adattamento offre ai fan modi per rimanere coinvolti tutto l’anno, al di fuori dello schermo, con una nuovissima esperienza immersiva che sarà inaugurata alla Netflix House e i fan potranno portare il mondo della serie live-action nella loro vita quotidiana con prodotti come LEGO, Moose Toys e altro ancora presso il Netflix Shop e i rivenditori di tutto il mondo. ONE PIECE tornerà con l’attesissima seconda stagione nel 2026 ed è già stata rinnovata per una terza stagione. La serie è stata creata in collaborazione con Shueisha ed è prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios)