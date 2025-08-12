HomeSerie TvNews

John Malkovich si unisce al cast della serie romantica Prodigies di Ayo Edebiri e Will Sharpe su Apple TV+

Di Chiara Guida

-

John Malkovich
di Luigi De Pompeis

John Malkovich è stato aggiunto al cast della prossima serie romantica Prodigies di Apple TV+ come guest star. Prodigies vede Ayo Edebiri nel ruolo di Didi e il creatore della serie Will Sharpe in quello di Ren, che, secondo la sinossi ufficiale, “sono due ex bambini prodigio che stanno insieme fin da bambini. Ora che hanno poco più di 30 anni, iniziano a chiedersi se la loro esistenza ordinaria sia all’altezza delle straordinarie promesse della loro infanzia. Inevitabilmente, si ritrovano a porsi le stesse domande sulla loro relazione. Mentre le speranze e i bisogni individuali alimentano e confliggono con le loro vite condivise, la serie sfida l’errore al centro della narrazione romantica: che la storia finisca quando gli eroi si incontrano. Nella vita, sicuramente, quello è solo l’inizio?”

I dettagli sul personaggio di John Malkovich non sono ancora stati annunciati. Il progetto riunisce Malkovich ed Edebiri, che avevano già collaborato al thriller di Mark Anthony Green del 2025 Opus. Questa sarà anche la seconda serie di Malkovich su Apple TV+, dopo aver interpretato Lucien Lelong in “The New Look“, il dramma biografico della piattaforma streaming su Christian Dior (Ben Mendelsohn) e Coco Chanel (Juliette Binoche).

Oltre a Edebiri e Sharpe, John Malkovich si unisce ai membri del cast già annunciati: Andrene Ward-Hammond, Yumi Asō, Tobias Menzies, Rina Sawayama, Sophia Di Martino, Reece Shearsmith, Nabhaan Rizwan, Meera Syal e Lolly Adefope. Oltre a creare e scrivere la serie, Will Sharpe è produttore esecutivo di “Prodigies” insieme a Edebiri, oltre a Jane Featherstone, Naomi de Pear e Katie Carpenter tramite Sister.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
