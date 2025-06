Power Book IV: Force conferma l’uscita della terza e ultima stagione per l’autunno 2025 con un nuovo teaser

Il trailer di Power Book IV: Force stagione 3 rivela la finestra di lancio dell’ultima stagione della serie. Incentrato sul personaggio di Tommy Egan (Joseph Sikora), lo scorso giugno è stato annunciato che Power Book IV: Force – stagione 3 sarebbe tornato per un’ultima apparizione. Ma anche se lo spin-off di successo di Power sta volgendo al termine, Tommy potrebbe non sparire per troppo tempo.

STARZ ha pubblicato un nuovo teaser per Power Book IV: Force stagione 3, confermando che l’ultima puntata uscirà nell’autunno 2025. Non è stata confermata una data di uscita più precisa, ma il teaser mostra Tommy sorridente e impassibile nonostante le pressioni crescenti e i pericoli sempre più gravi. Guarda il teaser qui sotto:

Cosa c’è da sapere su Power Book IV: Force stagione 3

La nuova stagione riprenderà da dove Power Book IV: Force – stagione 2 si era interrotta, con Tommy che deve affrontare una lista sempre più lunga di nemici. I federali lo stanno seguendo e le gang di strada continuano a cercare di eliminarlo. Questo porta Egan, più che mai, a pianificare strategicamente le sue prossime mosse per proteggere le persone che ama.

Correlati10 cose che Power Book IV: Force deve fare prima che la terza stagione concluda la serieIl prossimo capitolo di Power Book IV: Force concluderà lo spin-off e ci sono diverse cose che la serie deve fare prima che la terza stagione giunga al termine.✕Rimuovi pubblicità

Tommy deve sottrarre clienti alle fazioni rivali, il tutto mentre combatte contro l’influenza e il potere crescenti dei suoi avversari. È una situazione sempre più pericolosa per Tommy, che deve giocare sia in difesa che in attacco. Sikora è affiancato nel cast di Power Book IV: Force da Isaac Keys nel ruolo di Diamond Sampson, Kris D. Lofton nel ruolo di Jenard Sampson e Manuel Eduardo Ramirez nel ruolo di Miguel Garcia, che avrà un ruolo significativo nella prossima puntata.

Gary Lennon è showrunner e produttore esecutivo di Power Book IV: Force, mentre l’universo di Power è prodotto da Courtney A. Kemp, che ha creato la serie originale Power attraverso la sua società di produzione End of Episode, insieme al produttore esecutivo Curtis “50 Cent” Jackson attraverso la G-Unit Film and Television e Mark Canton attraverso la Canton Entertainment. Terri Kopp e Chris Selak sono produttori esecutivi, mentre Lionsgate Television produce la serie per STARZ.

Adrienne Walker interpreta Shanti “Showstopper” Page, insieme a Miriam A. Hyman nel ruolo del procuratore federale Stacy Marks, Anthony Fleming III nel ruolo di JP e Lucien Cambric nel ruolo di D-Mac. Indipendentemente da ciò che accadrà a Tommy, però, potrebbe non essere l’ultima volta che gli spettatori lo vedranno. Recenti indiscrezioni indicano che tornerà con un altro attore che è stato assolutamente cruciale per l’universo di Power.