J.K. Rowling dice la sua sulle prime sceneggiature della serie tv di Harry Potter

La creatrice di Harry Potter, J.K. Rowling, ha offerto un primo commento alle sceneggiature del prossimo reboot dell’amata serie, in produzione su HBO, e ha descritto il suo livello di coinvolgimento. La produzione dell’attesissima serie di Harry Potter della HBO dovrebbe iniziare entro la fine dell’estate e l’autrice J.K. Rowling ha espresso il suo entusiasmo per i progressi del progetto.

In un post su X, J.K. Rowling ha rivelato di aver già letto le sceneggiature dei primi due episodi e le ha descritte come “così belle“, esprimendo grande approvazione per la direzione che la serie sta prendendo.

Quando i fan le hanno chiesto se avrebbe scritto personalmente alcuni episodi, Rowling ha confermato che non li avrebbe sceneggiati direttamente, ma ha sottolineato di aver lavorato a stretto contatto con il team di sceneggiatori della serie per garantire che l’adattamento rimanesse fedele allo spirito dei libri.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Altri membri del cast includono: John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGrannitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Gazza.