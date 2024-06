SEAL Team 7: David Boreanaz è tornato nell’epico trailer del finale di serie

Paramount+ ha appena rilasciato il trailer ufficiale e la data della première dell’attesissima settima e ultima stagione della serie drammatica militare SEAL Team. I fan possono segnare il calendario per domenica 11 agosto, quando la nuova stagione debutterà in esclusiva su Paramount+.

I primi due episodi saranno disponibili in streaming al momento del lancio, mentre i nuovi episodi seguiranno ogni domenica. La stagione debutterà l’11 agosto anche in Canada e il giorno successivo in Australia. SEAL Team è interpretato da David Boreanaz nel ruolo di Jason Hayes, il rispettato e intenso leader della squadra Bravo. Il resto del cast comprende Neil Brown Jr., A.J. Buckley, Toni Trucks, Raffi Barsoumian e Beau Knapp.

Nell’ultima stagione, Hayes (David Boreanaz) è alle prese con le duplici esigenze della sua vita da guerriero e delle sue responsabilità di padre single. Ray Perry (Brown Jr.), il suo fedele comandante in seconda, si trova ad affrontare l’incombente domanda se può lasciare il campo di battaglia con l’avvicinarsi della pensione. Sonny Quinn (Buckley), noto per la sua feroce dedizione, deve trovare un modo per adattarsi mentre le mutevoli priorità di Jason e Ray spostano le responsabilità su altri membri della squadra. I nuovi membri della squadra, Omar Hamza (Barsoumian) e Drew Franklin (Knapp), trovano conforto nel loro lavoro, usandolo per allontanarsi dai traumi del passato, mentre il tenente Lisa Davis (Trucks) svolge un ruolo cruciale nel guidare la squadra attraverso una nuova era di guerra contro alcune minacce globali immensamente qualificate.

Perché “SEAL Team” è così popolare?

SEAL Team non si tira indietro nel mostrare quanto sia dura la squadra Bravo. Questi ragazzi vengono strappati alle loro famiglie in un batter d’occhio per affrontare alcuni dei luoghi più pericolosi del pianeta. Anche quando le probabilità sono altissime contro di loro, la loro implacabile dedizione alla missione mette in evidenza gli epici sacrifici che compiono per mantenere i loro cari al sicuro a casa, il che rappresenta una parte importante della popolarità dello show.

La serie SEAL Team è prodotta da CBS Studios e si avvale della collaborazione di Spencer Hudnut, Christopher Chulack, Sarah Timberman, Carl Beverly e Mark Owen. Boreanaz è anche produttore esecutivo e ha diretto alcuni episodi della serie. La stagione finale è stata girata a Los Angeles e in Colombia, con il supporto della Colombia Film Commission di Proimágenes Colombia.

Mentre SEAL Team si prepara a chiudere il suo capitolo finale, tutte le sei stagioni precedenti sono disponibili in streaming esclusivamente su Paramount+. La prima stagione finale è prevista per l’11 agosto. Guardate il trailer qui sopra.