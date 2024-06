Jeremy Renner dice che il legame che condivide con le star di AVENGERS “non è solo per Instagram; noi odiamo quella m****”.

Jeremy Renner si è ripreso completamente dal grave incidente avvenuto il giorno di Capodanno vicino alla sua casa nel Nevada settentrionale, che ha quasi messo fine alla sua vita lo scorso anno. L’attore è tornato di recente al lavoro, girando le scene della terza stagione del crime drama Mayor of Kingstown – ma lo rivedremo prima o poi nel MCU nei panni di Clint Barton?

Jeremy Renner ha recentemente dichiarato di essere “pronto” a tornare, ma sembra che ci voglia la storia giusta per convincerlo a riprendere in mano l’arco e le frecce di Occhio di Falco.

“Forse se passa abbastanza tempo, giusto? Penso che a questo punto sia già passato, ma anche qual è lo scopo della narrazione [e] della storia?“, ha detto al podcast Happy Sad Confused. “Questi sono personaggi amati. Abbiamo trascorso 23 film insieme, essenzialmente come collettivo. Qual è il motivo? Qual è la storia? Dovete farne altri dopo questo? Come si fa a risolvere la questione?“.

“Quando ci si sentirà mai come: ‘Ognuno ha il suo fiocco, nessuno è morto, è una sensazione fantastica! Cosa succede qui?”, ha continuato. “Ho dei sentimenti al riguardo. Penso che tutti lo facciano. Penso che i ragazzi che sono morti abbiano dei sentimenti al riguardo“.

Parlando dei suoi co-protagonisti degli Avengers, Jeremy Renner ha chiarito che nella vita reale sono tutti molto legati e che il loro rapporto non è stato costruito per promuovere i loro film.

“Oh, cazzo, sì, è una cosa vera, non è solo per Instagram. Noi odiamo quella merda“, dice a Men’s Health. “No, abbiamo una chat di famiglia e l’abbiamo avuta per molto tempo. Quando lavori con le persone, guarda, abbiamo vissuto tutti insieme un’esperienza culturalmente significativa. Ci sono divorzi, matrimoni e bambini; sono successe molte cose in questi 12 anni. Nei film sembra di essere a una festa in costume, con oggetti di scena ridicoli e cose ridicole, ma è anche bello perché siamo tutti connessi. C’è una fratellanza o una sorellanza o come diavolo volete chiamarla. Io lo chiamo semplicemente amore. Amo ognuna di loro. Preferirei andare in prigione con Downey piuttosto che fare qualcosa di straordinario da sola. Preferisco fare un incidente d’auto con Evans“.

Altri attori del MCU hanno condiviso sentimenti simili e, nonostante la morte di Iron Man (Robert Downey Jr.) e Vedova Nera (Scarlett Johansson), molti fan sono ansiosi di vedere gli eroi più potenti della Terra riunirsi ancora una volta sul grande schermo.

Se ciò accadrà, sarà probabilmente in Avengers: Secret Wars, ma Kevin Feige ha già fatto eco alle preoccupazioni di Jeremy Renner, secondo cui riunire la squadra solo per il gusto di farlo risulterebbe forzato, quindi non ci resta che aspettare e vedere.