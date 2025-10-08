HomeSerie TvNews

Six Kings Slam: il trailer dell’evento di Netflix

Di Chiara Guida

-

È da oggi disponibile il trailer di Six Kings Slam, l’attesissimo evento tennistico che riunisce sei tra i più grandi campioni del circuito ATP. Il torneo sarà trasmesso per la prima volta in assoluto live solo su Netflix, direttamente dalla ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita.

Il 15, 16 e 18 ottobre, gli appassionati potranno assistere a incontri spettacolari tra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev, e Stefanos Tsitsipas. Le partite avranno inizio alle 18:30 (ora italiana).

Di seguito il calendario di Six Kings Slam

Quarti di finale – Mercoledì 15 ottobre

  • Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE)

  • Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA)

Semifinali – Giovedì 16 ottobre

  • Carlos Alcaraz (ESP) vs Zverev o Fritz

  • Novak Djokovic (SRB) vs Sinner o Tsitsipas

Finale – Sabato 18 ottobre

  • Finale 3°/ 4° posto

  • Finale 1° / 2° posto

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
