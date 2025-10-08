Six Kings Slam: il trailer dell’evento di Netflix

È da oggi disponibile il trailer di Six Kings Slam, l’attesissimo evento tennistico che riunisce sei tra i più grandi campioni del circuito ATP. Il torneo sarà trasmesso per la prima volta in assoluto live solo su Netflix, direttamente dalla ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita.

Il 15, 16 e 18 ottobre, gli appassionati potranno assistere a incontri spettacolari tra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev, e Stefanos Tsitsipas. Le partite avranno inizio alle 18:30 (ora italiana).

Di seguito il calendario di Six Kings Slam

Quarti di finale – Mercoledì 15 ottobre

Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE)

Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA)

Semifinali – Giovedì 16 ottobre

Carlos Alcaraz (ESP) vs Zverev o Fritz

Novak Djokovic (SRB) vs Sinner o Tsitsipas

Finale – Sabato 18 ottobre