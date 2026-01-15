Tell Me Lies: Jackson White e Grace Van Patten spiegano l’evoluzione del rapporto tra Stephen e Lucy

Il rapporto tossico e magnetico tra Stephen e Lucy continua a essere uno degli elementi più discussi di Tell Me Lies. In una recente intervista, Jackson White e Grace Van Patten hanno approfondito la natura della loro relazione sullo schermo, insieme alla creatrice della serie Meaghan Oppenheimer, offrendo nuove chiavi di lettura su dinamiche, potere e dipendenza emotiva che definiscono Stephen e Lucy.

Fin dal debutto, la serie ha raccontato una storia d’amore segnata da attrazione, manipolazione e fragilità, evitando qualsiasi idealizzazione. Stephen e Lucy non sono mai stati pensati come una coppia “da tifare”, ma come due giovani adulti intrappolati in un legame che tira fuori il peggio di entrambi.

Una relazione costruita su controllo e vulnerabilità

Secondo Jackson White, Stephen è un personaggio che vive di controllo e di maschere, incapace di instaurare un rapporto sano perché terrorizzato dall’idea di mostrarsi vulnerabile. Lucy, interpretata da Grace Van Patten, diventa così lo specchio e al tempo stesso la vittima di queste insicurezze: una figura che cerca amore e conferme, finendo per restare intrappolata in un ciclo emotivo distruttivo.

Meaghan Oppenheimer ha ribadito che la serie non intende giustificare il comportamento dei personaggi, ma osservarlo con lucidità, mostrando come certe relazioni possano diventare una forma di dipendenza. Il legame tra Stephen e Lucy evolve stagione dopo stagione proprio perché entrambi cambiano, ma non necessariamente crescono nella stessa direzione.

L’obiettivo dichiarato è raccontare una relazione realistica, fatta di ritorni, allontanamenti e ricadute, in cui il confine tra amore e bisogno diventa sempre più sottile. Un approccio che ha contribuito a rendere Tell Me Lies una delle serie più discusse degli ultimi anni, soprattutto per la sua capacità di mettere a disagio lo spettatore senza offrire soluzioni facili.

Le dichiarazioni del cast confermano quindi che il rapporto tra Stephen e Lucy resterà centrale anche in futuro, continuando a esplorare le conseguenze emotive delle scelte sbagliate e il modo in cui il passato influenza il presente. Una storia che, proprio perché scomoda e imperfetta, continua a colpire nel segno.