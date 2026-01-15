James Gunn conferma che la serie animata Mister Miracle fa parte del DCU

Il DCU si sta espandendo piuttosto rapidamente. Guidato da James Gunn e Peter Safran, il nascente franchise di supereroi lancerà una moltitudine di progetti cinematografici e televisivi nel prossimo futuro, puntando i riflettori su una serie di personaggi dei fumetti. Uno di questi è Scott Free, alias Mister Miracle, un artista della fuga che è anche il figlio del leader di New Genesis, Highfather.

Dopo aver fatto il suo debutto nel 1971 in Mister Miracle #1 di Jack Kirby, è stato annunciato che l’eroe avrà una sua serie televisiva animata, intitolata Mister Miracle, con lo scrittore di fumetti Tom King come showrunner. Insieme all’annuncio è stata pubblicata un’immagine tratta dalla serie, che ritrae Scott insieme alla moglie Big Barda. All’epoca, tuttavia, non era stato specificato se la serie sarebbe stata ambientata nell’universo DC o se sarebbe stata una storia Elseworlds, simile alle prossime serie animate My Adventures with Green Lantern e Starfire!.

Ora abbiamo una risposta, grazie a James Gunn. Il regista di Superman ha pubblicato un post su Instagram per commemorare il 55° anniversario del debutto di Scott Free. Nella didascalia, Gunn ha reso omaggio al personaggio e ha rivelato che la sua prossima serie animata sarà ambientata nel DCU, definendola una “serie animata DCU”.

“Il più grande artista della fuga al mondo ha fatto il suo debutto in questo giorno 55 anni fa, nel 1971! Buon anniversario a Mister Miracle, che ha debuttato in MISTER MIRACLE #1, scritto da Jack Kirby, con disegni di Jack Kirby e inchiostri di Vince Colletta. Presto lo vedremo nella nostra serie animata DCU, basata sulla serie a fumetti in 12 numeri di [Tom King] e [Mitch Gerads]“.

Con questo, i New Gods, Apokolips e Darkseid esistono ufficialmente nella DCU. Ora, solo perché Darkseid è un personaggio canonico del franchise non significa che sarà il grande cattivo nel piano generale della DC Studios, cosa che molti hanno ipotizzato potesse accadere. Gunn ha però per ora escluso questa possibilità, sia perché il personaggio è già stato utilizzato da Zack Snyder, sia per non rischiare di “copiare” il Thanos del Marvel Cinematic Universe.

Cosa sappiamo di Mister Miracle

Quando Mister Miracle è stato annunciato per la prima volta, è stata fornita la seguente descrizione della serie:

“La nuova serie segue Scott Free, il più grande artista della fuga al mondo, conosciuto come Mister Miracle, la cui vita perfetta con la sua guerriera moglie Big Barda va in pezzi quando i loro due mondi natali – Apocalypse e New Genesis – entrano in guerra e il crudele padre adottivo di Scott, Darkseid, sembra aver catturato l’arma definitiva, l’Equazione Anti-Vita, che gli darà il dominio totale sull’universo.

Mentre le montagne di cadaveri su entrambi i fronti diventano sempre più alte, solo Mister Miracle può fermare il massacro e riportare la pace. Ma il terribile potere dell’Equazione Anti-Vita potrebbe già essere all’opera nella sua mente, distorcendo la sua realtà, esponendo il suo dolore a lungo sepolto e frantumando la fragile felicità che ha trovato con la donna che ama“.

Al momento non è noto quando la serie debutterà sul piccolo schermo.