The Better Sister 2: Jessica Biel cauta sulla possibile seconda stagione

La star di The Better Sister Jessica Biel ha parlato della possibilità che la serie torni con una seconda stagione. Basata sul romanzo di Alafair Burke, la prima stagione di The Better Sister segue le vicende di due sorelle separate che si ritrovano dopo l’omicidio di uno dei loro mariti, che era anche l’ex marito dell’altra. Il cast di The Better Sister è guidato da Biel ed Elizabeth Banks, che hanno anche ricoperto il ruolo di produttrici esecutive, e nonostante lo show sia una miniserie, potrebbe esserci spazio per una seconda stagione.

Secondo Deadline, Biel ha rivelato che sarebbe disposta a tornare per una possibile seconda stagione, ma che dovrebbe avere senso per la storia. Ha dichiarato di aver amato l’esperienza di lavorare allo show e con il cast e la troupe, e ha elogiato il set. Tuttavia, ha subito precisato che la possibilità di una seconda stagione dipenderà da come si svilupperà la trama, soprattutto considerando che la prima stagione di The Better Sister era una miniserie e la storia è giunta al termine. Ecco i commenti di Biel:

Beh, direi che l’esperienza mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto molto lavorare con tutto il cast e con le showrunner Olivia Milch e Regina Corrado, sono state fantastiche. Hanno creato un set così sicuro e accogliente, come abbiamo già detto in precedenza. Ma per me è sempre la stessa cosa: “Ok, qual è il livello di credibilità? Da dove ricominciamo? Abbiamo abbastanza da dire?”.

Perché, come per The Sinner, per me era ovviamente una serie limitata, poi ha avuto una vita diversa e ha intrapreso un altro viaggio che non ci aspettavamo, ma abbiamo parlato molto di: “Beh, Cora Tannetti potrebbe tornare per la seconda stagione? Come funzionerebbe?” Questo è solo un esempio di come non ha funzionato in quel caso, ma non siamo riusciti a trovare un modo che non ci facesse pensare: “Beh, non vogliamo vederla fare questo. Qual è la novità? Cosa c’è di nuovo?”

Ed era ovvio che lei non potesse esserci, il che era un peccato sotto certi aspetti. Inoltre, sapevamo che era la decisione giusta dal punto di vista della produzione.

Quindi, a questo punto, mi mettevo nei panni del produttore e dicevo: “Ok, quali sono le opzioni? Come possiamo renderlo credibile? Ovviamente ci piace vedere queste donne insieme. Ovviamente è divertente. Come può funzionare? E sarà abbastanza buono o migliore della prima stagione?” Quindi mi ponevo queste domande tecniche, ma era un lavoro da sogno.

Cosa significa questo per The Better Sister

Se le star sono disposte a tornare, c’è speranza

Sebbene la trama principale di The Better Sister si concluda nelle otto puntate della serie e l’assassino di Adam sia Nicky, i commenti di Biel suggeriscono che lei (e presumibilmente anche Banks) sono disposte a tornare nei panni dei loro personaggi. Naturalmente, come lei stessa afferma, dovrebbe avere senso che la serie continui con un’altra stagione e dovrebbe esserci una trama abbastanza forte da The Better Sister stagione 2. Il finale di The Better Sister ha concluso la storia in modo piuttosto soddisfacente, ma c’era ancora abbastanza materiale per poter tornare con la serie.

La serie si è discostata dal romanzo The Better Sister in un paio di punti, tra cui uno sguardo più approfondito al Gentry Group e la morte di Jake. Questi sono due punti della trama che potrebbero essere esplorati in una seconda stagione, ma la storia dovrebbe funzionare e il ritorno dei personaggi dovrebbe essere appropriato per la serie. Il carisma di Biel e Banks dovrebbe essere sufficiente per ottenere il via libera alla seconda stagione, a condizione che la sceneggiatura e la trama siano abbastanza forti da invogliarli a tornare.