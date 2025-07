The Pitt – Stagione 2 aggiunge il primo nuovo membro del ca

The Pitt stagione 2 ha aggiunto il suo primo nuovo membro del cast, il cui personaggio anticipa una storia d’amore per un medico mentre continua la produzione dei prossimi episodi. The Pitt – stagione 2 si svolge molti mesi dopo la stagione 1 e si concentra sui casi trattati ora per ora dal centro traumatologico durante il 4 luglio. Questi importanti casi festivi saranno al centro dell’attenzione.

Ora, Deadline ha rivelato che Lawrence Robinson si unirà al cast di The Pitt stagione 2 con un ruolo ricorrente. Interpreterà Brian Hancock, descritto come un paziente “affascinante” e gentile che instaura una possibile relazione romantica con un medico dopo essere stato ricoverato per un infortunio di calcio. Sebbene l’identità del medico sia sconosciuta, lo sviluppo ora per ora della loro relazione sembra garantito.

Cosa significa il casting di Robinson per la seconda stagione di The Pitt

Lawrence Robinson è noto soprattutto per il suo ruolo nella commedia di Hulu Three Ways, dove interpreta Dante. Tra i suoi ruoli più recenti figurano Trent nel film originale di Tubi Robbin e la partecipazione come guest star nel ruolo di West Abrams nella serie TV del 2024 Angel. Entrando a far parte del cast di The Pitt, interpreterà un ruolo nei turni di un medico.

Accanto a Robinson, il cast ricorrente della seconda stagione di The Pitt includerà Charles Baker, Irene Choi, Laëtitia Hollard e Lucas Iverson. Anche se non è chiaro quale sarà il ruolo di ogni personaggio ricorrente nella serie, sembra che, essendo nuovi arrivati, avranno un certo protagonismo durante il turno festivo.

La seconda stagione porterà anche alcune decisioni inaspettate dopo la fine della prima stagione di The Pitt, tra cui l’assenza del dottor Collins interpretato da Tracy Ifeachor. Se da un lato questo apre la porta a più storie come quella di Brian interpretato da Robinson, che avrà più spazio sullo schermo, dall’altro sottolinea come questi cambiamenti si intrecciano con le nuove aggiunte alla trama.