The Pitt – stagione 2: iniziate le riprese, foto dietro le quinte rivelano il ritorno di Noah Wyle

Una nuova foto dal dietro le quinte anticipa il ritorno di Noah Wyle nei panni del dottor Michael “Robby” Robinavitch, mentre sono in corso le riprese della seconda stagione di The Pitt. Il medical drama, creato da R. Scott Gemmill, è incentrato su un turno di 15 ore al pronto soccorso di un centro traumatologico immaginario di Pittsburgh, con ogni episodio che copre un’ora del turno. Circa un mese dopo il debutto della serie a gennaio, Max ha ordinato un’altra stagione della serie acclamata dalla critica.

Ora, Max ha svelato una nuova foto dal dietro le quinte mentre The Pitt ha dato il via alle riprese della seconda stagione negli storici studi della Warner Bros. a Burbank, in California. Le riprese in esterni si svolgeranno a Pittsburgh, in Pennsylvania, dove è ambientata la serie. Max ha anche confermato che la seconda stagione debutterà nel gennaio 2026. Guarda la foto dal dietro le quinte qui sotto:

Cosa significa questo per la seconda stagione di The Pitt

Il cast corale di The Pitt comprende Katherine LaNasa, Tracy Ifeachor, Taylor Dearden, Patrick Ball, Isa Briones, Fiona Dourif, Supriya Ganesh, Shabana Azeez, Gerran Howell e il guest star Shawn Hatosy. La seconda stagione aggiunge anche quattro nuovi membri al cast, tra cui Charles Baker (Breaking Bad), Irene Choi (Insatiable), Laëtitia Hollard (Trauma) e Lucas Iverson (Frankenstein).

La trama ufficiale descrive la serie come “un’analisi realistica delle sfide” che devono affrontare gli operatori sanitari. La nuova foto dal dietro le quinte anticipa il ritorno all’ambientazione familiare dell’ospedale nella seconda stagione di The Pitt. Robby è visibile mentre entra con un altro medico, apparentemente per presentarsi al lavoro, con uno zaino in spalla.