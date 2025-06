James Gunn conferma che ha cancellato un film perché la sceneggiatura “non era buona”

Un film dell’universo DC viene ufficialmente dichiarato morto dal co-CEO della DC Studios James Gunn. Mentre la DC Studios sta dando il via al franchise DCU, con Superman in uscita tra meno di un mese, ci sono ancora diversi film e serie TV in lavorazione per il Capitolo 1: “Gods and Monsters”. Tuttavia, mentre diversi progetti DCU sono stati girati o sono attualmente in fase di riprese, alcuni non hanno superato la fase di sviluppo e sembra che uno di essi non andrà affatto avanti.

Durante una nuova intervista con Rolling Stone, Gunn ha confermato che uno dei film della DC Studios che stavano sviluppando è stato recentemente cancellato. Pur non rivelando il titolo specifico, Gunn ha condiviso quanto segue sul film DC:

Sì. Abbiamo appena cancellato un progetto. Tutti volevano fare il film. Era stato approvato, era pronto per partire. La sceneggiatura non era pronta. E io non potevo fare un film con una sceneggiatura che non era buona. Finora siamo stati davvero fortunati, perché la sceneggiatura di Supergirl era fottutamente buona fin dall’inizio. Poi è arrivato Lanterns, e la sceneggiatura era fottutamente buona. Clayface, stessa cosa. Fottutamente fantastico. Quindi abbiamo queste sceneggiature con cui siamo stati davvero fortunati o saggi nelle nostre scelte o qualunque sia la combinazione.

Cosa significano i commenti di James Gunn per l’universo DC

Sebbene Gunn non abbia specificato il film esatto, è probabile che il progetto a cui si riferisse fosse il film Sgt. Rock, che è stato recentemente annunciato come non più in produzione. Ma il commento di Gunn su come altri film come Supergirl, Clayface e serie TV come Lanterns avessero sceneggiature impressionanti, evidenzia anche come la DC Studios rimanga impegnata a non portare avanti un progetto finché la sceneggiatura non è a un buon punto. Se era Sgt. Rock a cui Gunn si riferiva, è un segnale importante che la DC Studios non sta ripetendo gli errori della divisione DC Films.

Considerando che Gunn ha recentemente affrontato una voce su un film sui Teen Titans, non sembra che il film corale sia quello che hanno dovuto cancellare, soprattutto perché il gruppo ha un forte riconoscimento del marchio ed è anche più facile da capire rispetto a un personaggio come Sgt. Rock. A meno che Gunn non alludesse a The Authority o a Swamp Thing di James Mangold, che facevano parte dell’annuncio iniziale del Capitolo 1: “Gods and Monsters” nel gennaio 2023, solo il tempo dirà quale film non verrà realizzato. Tuttavia, se la sceneggiatura del film cancellato dovesse in qualche modo prendere forma in futuro, forse Gunn gli darà una possibilità di risorgere.