Yellowstone: lo spin-off dedicato a Beth e Rip ha scritturato Annette Bening

Lo spin-off di Yellowstone dedicato a Beth e Rip ha ingaggiato un attore candidato cinque volte all’Oscar per interpretare il ruolo principale dell’attesissimo spin-off. Anche se la serie principale Yellowstone è terminata senza troppo clamore, l’universo dello show continuerà.

Il Dutton Ranch, casa di Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser), sarà al centro di tempi difficili e di una dura competizione, Beth e Rip faranno tutto il necessario per sopravvivere, assicurandosi che Carter (Finn Little) diventi l’uomo che è destinato a essere.

Deadline conferma che Annette Bening è stata scritturata per il prossimo spin-off su Beth e Rip. La cinque volte candidata all’Oscar interpreterà Beulah Jackson, la potente, astuta e affascinante proprietaria di un importante ranch in Texas.