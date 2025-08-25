HomeSerie TvNews

Yellowstone: lo spin-off dedicato a Beth e Rip ha scritturato Annette Bening

Di Redazione

-

Annette Bening attrice
Annette Bening alla proiezione di gala di “20th Century Women” al TCL Chinese Theatre. — Foto di Featureflash via Depositphotos.com

Lo spin-off di Yellowstone dedicato a Beth e Rip ha ingaggiato un attore candidato cinque volte all’Oscar per interpretare il ruolo principale dell’attesissimo spin-off. Anche se la serie principale Yellowstone è terminata senza troppo clamore, l’universo dello show continuerà.

Il Dutton Ranch, casa di Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser), sarà al centro di tempi difficili e di una dura competizione, Beth e Rip faranno tutto il necessario per sopravvivere, assicurandosi che Carter (Finn Little) diventi l’uomo che è destinato a essere.

Deadline conferma che Annette Bening è stata scritturata per il prossimo spin-off su Beth e Rip. La cinque volte candidata all’Oscar interpreterà Beulah Jackson, la potente, astuta e affascinante proprietaria di un importante ranch in Texas.

