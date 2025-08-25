HomeSerie TvNews

Animal Kingdom: Jake Weary parla del suo ritorno per uno spin-off

Di Redazione

-

Animal Kingdom

Dopo l’enorme successo della serie su Netflix, Jake Weary, protagonista di Animal Kingdom, ha parlato della possibilità di tornare per uno spin-off del crime drama. Tutte le stagioni di Animal Kingdom sono attualmente disponibili su Netflix e raccontano la storia della famiglia Cody e delle attività criminali che intraprende per fare soldi. La serie ha un finale definitivo, ma c’è spazio per altro.

In un’intervista a TV Insider, Weary, che ha interpretato Deran Cody in tutte e sei le stagioni, ha parlato della possibilità di tornare per uno spin-off di Animal Kingdom. L’attore ha detto che se il produttore esecutivo John Wells gli proponesse una sceneggiatura per un sequel, lui sarebbe pronto a partecipare. Ha anche lanciato un’idea per la trama dello spin-off:

Sono un grande fan del [produttore esecutivo] John Wells. E se mi contattasse e mi dicesse: “Ehi, guarda, abbiamo una sceneggiatura”, coglierei al volo l’opportunità di lavorare di nuovo con lui. Ha così tanto talento. Credo davvero nella sua visione. Sono così felice per lui per il successo di The Pitt e Shawn [Hatosy]. Quindi, sì, che si tratti di Animal Kingdom o di qualcos’altro, penso che lo farei. Mi piacerebbe molto avere l’opportunità di lavorare di nuovo con lui.

Finn Cole è il padrino di mia figlia, quindi siamo molto amici e scherziamo sempre parlando di uno spin-off con Deran e J e di quanto sarebbe bello, a patto che fosse girato da qualche parte in Messico, così potremmo stare a Città del Messico e vedere quei due confrontarsi.

Cosa significa la dichiarazione di Jake Weary per il futuro di Animal Kingdom

Animal Kingdom si è concluso con Deran, interpretato da Weary, come uno degli ultimi membri della famiglia Cody rimasti in vita. Dopo la morte del fratello Craig, ha deciso di prendere con sé il nipote Nick e andarsene, crescendo il bambino come se fosse suo figlio. Nel frattempo, un altro personaggio, J Cody, ha tradito i fratelli principali e alla fine della serie è rimasto solo.

Tuttavia, sembra che il coinvolgimento di John Wells sarebbe necessario, e non è chiaro se il produttore esecutivo voglia continuare la storia della serie.

Mentre Weary e l’attore Finn Cole, che interpreta J, hanno scherzato sull’idea di uno spin-off con entrambi i personaggi, la serie TV poliziesca ha lasciato abbastanza questioni in sospeso tra loro da rendere possibile una reunion. Dato che il tradimento di J ha quasi portato all’arresto dei fratelli, è in parte responsabile delle morti importanti alla fine della serie, creando le premesse per un intenso confronto futuro.

Tuttavia, sembra che sarebbe necessario il coinvolgimento di John Wells, e non è chiaro se il produttore esecutivo vorrebbe continuare la storia della serie. Al momento della stesura di questo articolo, Wells è produttore esecutivo di The Pitt – stagione 2 e Untamed di Netflix. Questi progetti in corso rendono improbabile che realizzi un seguito di Animal Kingdom nel prossimo futuro.

