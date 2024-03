Con un finale che va dritto al cuore della dinamica “voglio/non voglio” che caratterizza la maggior parte delle storie d’amore, Art of Love – disponibile su Netflix – è un heist movie turco che racconta dell’agente dell’Interpol Alin, che cerca di catturare un esperto ladro di opere d’arte che sta prendendo di mira musei e gallerie di tutta Europa. Quando scopre che il colpevole è il suo ex, il miliardario Güney, Alin riaccende la loro storia d’amore come espediente per raccogliere prove contro di lui. Alla fine, Alin deve però decidere se proseguire la relazione con Güney per davvero o mandarlo in prigione in quanto ladro seriale.

L’atto finale si trasforma così in un vero e proprio heist movie, quando Güney decide di rubare al signore del crimine Faysal. Durante una festa, quest’ultimo invita Alin e Güney a vedere la sua collezione d’arte privata ultra-sicura e piena di beni rubati. Il caveau di Faysal è di altissimo livello grazie al riconoscimento facciale e all’attivazione vocale, quindi non sorprende che Güney l’abbia considerato la sfida perfetta per la sua piccola squadra di ladri. Al momento del furto, però, le cose si complicano e la situazione per i due amanti si fa particolarmente rischiosa.

Il cast di Art of Love

Prima di passare alla spiegazione del finale di Art of Love, scopriamo il cast di attori che compongono il film. Ad interpretare Alin vi è l’attrice turca Esra Bilgiç, nota in patria per le serie Dirilis: Ertugrul e Ramo. L’attore Birkan Sokullu è invece l’interprete di Güney. Sokullu è invece noto per aver recitato nelle serie Immortals e L’impero Ottomano. Completano il cast Ushan Çakır nel ruolo di Ozan, Hakan Ummak in quello di Ömer e Fırat Tanış nel ruolo dell’antagonista Faysal. Quest’ultimo è noto per aver recitato nella serie The Club e nel film C’era una volta in Anatolia.

La spiegazione del finale di Art of Love

Perché Faysal non ha catturato Güney nel caveau?

Mentre Faysal sta per aprire la seconda porta blindata e cogliere Güney in flagrante, il boss del crimine si volta inaspettatamente e se ne va. Il motivo del suo cambio di programma è Alin, che è stata sorpresa dalla sicurezza mentre si intrufolava nella proprietà. La donna dice a Faysal di essere dell’Interpol e cerca di avvertirlo del furto pianificato da Güney, ma è troppo tardi.

Dopo aver trovato la pietra lasciata da Güney a mo’ di firma, Faysal diventa violento e minaccia Alin. Fortunatamente, il suo partner arriva appena in tempo con altri agenti per portarla via da quella casa. Quando Alin si sveglia il giorno dopo, trova Faysal già nel suo appartamento. Ha visto i dettagli della sua indagine e ora sa che è stato Güney a osare derubarlo. Alin arriva al palazzo di Güney per avvertirlo pochi secondi prima che Faysal e i suoi scagnozzi facciano la loro comparsa.

Dov’era Güney quando è scomparso per sei mesi?

Quando Alin si precipita nell’appartamento di Güney per dirgli la verità, lui rivela che sapeva già che lei era un’agente dell’Interpol. Secondo Güney, aveva pianificato che lei indagasse su di lui e cercasse di intrappolarlo in un contorto tentativo di riaccendere il loro legame sentimentale. E quando Güney è scomparso per sei mesi, spezzandole il cuore, in realtà si trovava in una prigione messicana per furto d’arte. Mentre il pericoloso signore del crimine si dirige verso l’appartamento di Güney, il ladro d’arte miliardario prende la mano di Alin e la conduce sul tetto. I due si allontanano così verso il tramonto con l’elicottero di lui.

Perché l’affascinante miliardario Güney lavora in nero come ladro d’arte?

I due arrivano a quel punto alla baita di Güney nel bosco, dove tiene tutte le opere d’arte rubate. È allora che Alin pone finalmente la domanda che tutti hanno avuto in mente per la maggior parte del film: “Perché?”. Güney rivela di aver iniziato a rubare perché suo nonno, un pittore di talento ma non riconosciuto, gli ha inculcato l’amore per l’arte. Ma soprattutto perché è un miliardario triste e annoiato. Quando si frequentavano per la prima volta, Alin aveva notato come il valore della Monna Lisa fosse aumentato dopo il suo furto, così a Güney è venuta l’idea di iniziare a fare lo stesso con altre opere d’arte.

Non appena Güney termina i suoi racconti di sventura, gli uomini di Faysal attaccano il capanno. Per qualche motivo, Güney trova la situazione piuttosto divertente. Tuttavia, Alin prende il comando e i due riescono a fuggire ancora una volta prima che gli uomini del signore del crimine riescano a entrare. Dopo un breve inseguimento, Güney e Alin si ritrovano intrappolati sul bordo di un lago. Stranamente, mentre Faysal gli punta una pistola alla testa, Güney è più interessato a tormentare Alin affinché ammetta di amarlo ancora.

Come finisce Art of Love? Come fanno Güney e Alin a sopravvivere all’attacco di Faysal?

Si scopre che c’è un metodo nella follia di Güney. Quando si è introdotto nel caveau di Faysal, ha raccolto le prove della collezione di opere d’arte rubate del signore del crimine e le ha consegnate a Ozan, il partner di Alin all’Interpol. Mentre Faysal stava per far saltare le cervella a Güney, proprio Ozan e alcuni agenti dell’Interpol arrivarono per arrestare l’ambito boss del crimine. Con Faysal in manette, Alin deve decidere cosa fare del suo ladro miliardario. Naturalmente decide di non denunciarlo, gli dice che lo ama e i due si baciano, giungendo così ad un lieto fine.

Il trailer di Art of Love e come vedere il film in streaming su Netflix

Come anticipato, è possibile fruire di Art of Love unicamente grazie alla sua presenza nel catologo di Netflix, dove attualmente è al 3° posto della Top 10 dei film più visti sulla piattaforma in Italia. Per vederlo, basterà dunque sottoscrivere un abbonamento generale alla piattaforma scegliendo tra le opzioni possibili. Si avrà così modo di guardare il titolo in totale comodità e al meglio della qualità video, avendo poi anche accesso a tutti gli altri prodotti presenti nel catalogo.