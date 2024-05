Film sulle rapine: i migliori titoli da vedere

In inglese li chiamano heist movie, ma da noi sono noti come film sulle rapine, quelle storie che mettono alla prova l’attenzione dello spettatore e girano intorno ad un colpo grosso che verrà messo a segno plausibilmente da protagonisti sempre più svegli e un passo avanti a coloro che devono essere truffati o raggirati e derubati.

Chiaramente ci sono dei titoli trai film sulle rapine da vedere che hanno fatto la storia del genere, da La Stangata, storico film con Paul Newman e Robert Redford, al suo erede più diretto, la saga di Ocean (tre film e uno spin-off al femminile all’attivo), che vede protagonisti George Clooney e Brad Pitt nei panni della coppia di mascalzoni per i quali però si fa il tifo.

Ma quali sono i migliori film sulle rapine che proprio non possono mancare all’appello di un vero appassionato del genere? Ve li elenchiamo di seguito, trai film sulle rapine recenti, i film sulle rapine storici, e quelli che sono i migliori film sulle rapine mai realizzati e visti al cinema.

I migliori film sulle rapine della storia del cinema

Quel treno per Yuma (film 1957)

Tratto dall’omonimo racconto di Elmore Leonard la pellicola racconta di Dan, un allevatore in gravi difficoltà per la siccità, contribuisce alla cattura del bandito Ben Wade ed accetta l’offerta di 200 dollari per scortarlo al carcere di Yuma, ben sapendo che dovrà fronteggiare l’intera banda di Wade che aspetta l’occasione giusta per liberarlo. La suspense cresce in attesa del treno delle 3 e 10 per Yuma e si acuisce il conflitto psicologico tra i due protagonisti.

Colpo grosso (1960)

Basterebbe citare gli interpreti (Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr.) per convincervi che il film è uno dei migliori. Da considerare imperdibile per chi ama il sotto genere. Nel film Danny Ocean raduna dieci amici, tutti veterani della seconda guerra mondiale come lui e appartenenti all’82nd Airborne Division, per organizzare un colpo geniale: svaligiare contemporaneamente cinque casinò di Las Vegas. Non tutto andrà come previsto.

La Stangata (1973)

Johnny Hooker ha perso al gioco tutto ciò che aveva rubato ad un’organizzazione criminale. L’uomo decide di allearsi a Henry Gondorff, esperto imbroglione, per escogitare una truffa ai danni del potente Lonnegan.

Le iene (1992)

Esordio col botto per Quentin Tarantino. A seguito di una rapina andata male, i membri di una banda iniziano a sospettare l’uno dell’altro perché sembra che qualcuno abbia parlato più del dovuto.

Heat – La sfida (1995)

Considerato un capolavoro action della storia del cinema diretto da Michael Mann Heat – La sfida racconta di uno sfuggente maestro del crimine e la propria banda effettuano una serie di furti ad alto profilo, uno dei quali culmina in tre morti. L’uomo conosce un detective della omicidi e si sfidano, fino all’ultimo scontro finale.

Jackie Brown (1997)

Ha detta di molti, uno dei migliori film di Quentin Tarantino. La hostess Jackie Brown esporta illegalmente valuta per conto del trafficante d’armi Ordell Robbie. Quando viene arrestata deve però guardarsi dal suo socio, pronto a ucciderla pur di non farla testimoniare.

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (1999)

Remake della pellicola Colpo grosso del 1960 diretto da uno dei fuoriclasse di Hollywood, Steven Soderberg, vede riunito un cast d’eccezione composto da George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon e Andy Garcia.

The Italian Job (2003)

Charlie è il capo di una banda di rapinatori che è riuscita a rubare un’ingente quantità d’oro da un palazzo a Venezia. Qualcuno della banda però sta cercando di impossessarsi di tutto il bottino.

Inside Man (2006)

Diretto dall’acclamato regista Spike Lee nel film quattro uomini e una donna vestiti da imbianchini fanno irruzione alla Manhattan Trust e prendono in ostaggio una cinquantina di persone tra clienti e dipendenti della banca, costringendoli a indossare delle tute e delle maschere. L’investigatore Keith Frazier ha il compito di negoziare con il capo dei malviventi, Dalton Russell, che ha studiato il proprio piano nei minimi dettagli.

The Town (2010)

Diretto da Ben Affleck è uno dei film sulle rapine di un certo rilievo della storia recente. Nel film A Charlestown, un sobborgo di Boston, Doug è il capo di una piccola banda di rapinatori e si innamora di un suo ostaggio durante l’ultimo colpo in banca.

Animal Kingdom (2010)

Un ragazzo di 17 anni, rimasto orfano della madre, va a vivere dalla nonna e gli zii. Questi si rivelano essere pericolosi criminali coinvolti in una sanguinaria guerra contro la polizia locale.

Drive (2011)

Diretto dall’acclamato regista Nicolas Winding Refn e con Ryan Gosling, Drive racconta di Una controfigura, che sbarca il lunario come autista esperto in fughe, ha una taglia sulla testa a causa di una rapina andata male.

Altri film sulle rapine

Four Brothers – Quattro fratelli (2005)

Quattro fratelli riscoprono i legami che li uniscono quando la loro madre viene assassinata e decidono di farsi giustizia trovando il colpevole e vendicandosi.

21 (2008)

Ben Campbell è uno studente del MIT con spiccate doti matematiche che, per pagarsi le lezioni, sfrutta le proprie abilità di calcolo per vincere ai casinò di Las Vegas insieme ad alcuni brillanti compagni d’università. I ragazzi giocano sotto la supervisione del poco ortodosso professor Mickey Rosa, per poi spartirsi le vincite. Per Ben le cose iniziano a complicarsi dopo i primi successi e, cacciato dal proprio mentore, decide di organizzare una rivincita.

Nemico pubblico – Public Enemies (2009)

Altro titolo diretto da Michael Mann, questa volta racconta la storia vera John Dillinger, noto criminale e rapinatore della storia americana. Nell’America piegata dalla Grande Depressione, un uomo fuori dal comune riesce ad attirarsi il favore e l’attenzione dell’opinione pubblica: John Dillinger, qualificato dalle autorità statunitensi come Nemico Pubblico Numero Uno.

Le regole della truffa (2011)

Tripp Kennedy, una volta entrato nell’agenzia della sua banca, viene coinvolto in una doppia rapina messa in atto da due diverse gang.

Tower Heist – Colpo ad alto livello (2011)

Un esilarante commedia con Ben Stiller che racconta di un gruppo di addetti alla manutenzione, per punire l’uomo che li ha defraudati delle loro pensioni, organizza un furto in grande stile.

Cogan – Killing Them Softly (2012)

Jackie Cogan è un assassino dai modi rudi e violenti. Viene assoldato dalla mafia per indagare su una rapina messa in atto durante una segreta partita di poker organizzata da Markie Trattman, a cui partecipavano solo i nomi più importanti della malavita. Il compito dell’uomo è quello di trovare chi ha commesso il furto, punire i colpevoli e riconsegnare il bottino.

40 carati (2012)

Quando l’ex poliziotto Nick Cassidy minaccia di gettarsi dal piano più alto di un hotel di New York, l’intera città rischia di finire in ginocchio: molti, infatti, sono i grandi segreti legati alla scelta dell’uomo.

In trance (2013)

Dei criminali stanno mettendo a segno un furto quando uno di loro riceve una botta in testa e dimentica dove ha nascosto il bottino. I complici lo portano da un’ affascinante ipnoterapeuta.

Now You See Me – I maghi del crimine (2013)

Una squadra dei più abili illusionisti del mondo, conosciuto come I quattro cavalieri, durante la propria trasmissione televisiva riesce a rapinare una banca di Parigi. Il caso viene affidato agli agenti Dylan dell’FBI e Alma dell’Interpol.

Codice 999 (2016)

In Codice 999 Un gruppo di poliziotti corrotti viene ricattato dalla mafia russa per portare a termine una rapina apparentemente impossibile.

Insospettabili sospetti (2017)

Quando perdono la pensione a causa dell’azienda per la quale lavoravano, tre amici di vecchia data, Willie, Joe e Al, decidono di rapinare una banca nel disperato tentativo di portare avanti le loro famiglie.

Baby Driver – Il genio della fuga (2017)

Diretto da Edgar Wright in Baby Driver – Il genio della fuga un giovane pilota è costretto a lavorare per un boss del crimine e deve usare tutta la propria abilità quando una rapina, destinata a fallire, minaccia la sua vita e la sua libertà.

American Animals (2018)

Una coppia di amici, studenti universitari, pianifica il colpo del secolo: il furto di un preziosissimo volume conservato nella biblioteca d’ateneo. Per raggiungere il proprio scopo, il duo arruola altri conoscenti.

Film sulle rapine recenti

Widows – Eredità criminale (2018)

In Widows – Eredità criminale Una sparatoria della polizia lascia morti quattro ladri durante un tentativo di rapina a Chicago. Le loro vedove, indebitate, uniscono le proprie forze per darsi un futuro.

Rapina a Stoccolma (2018)

Dopo aver preso ostaggi in una banca di Stoccolma, un ex detenuto chiede il rilascio di un vecchio complice. Con l’aggravarsi della situazione, l’uomo sviluppa uno strano legame con una delle donne sequestrate.

Nella tana dei lupi (2018)

Un’unità d’elite del Dipartimento di Polizia della contea di Los Angeles affronta una squadra di ex militari che prepara una rapina alla sede della Federal Reserve Bank della città.

Logan Lucky (2019)

Logan Lucky è un heist movie in piena regola: due fratelli, Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver), organizzano un ardito piano criminale che devono portare a termine durante una gara del campionato Nascar (Zane Stoddard di Nascar è produttore esecutivo) . Del cast ricchissimo fanno parte un Daniel Craig dai capelli platino, Riley Keough, Hilary Swank, Seth MacFarlane e Katie Holmes. E ancora Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Sebastian Stan, David Denman, Macon Blair, Jack Quaid e Brian Gleeson. Rebecca Blunt è l’autrice della sceneggiatura.

Triple Frontier (2019)

Triple Frontier è il film originale Netflix diretto da J.C.Chandor (Margin Call, All Is Lost, A Most Violent Year) con Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Garrett Hedlund, e Adria Arjona. Nel film un gruppo di ex agenti delle forze speciali si riuniscono per pianificare una rapina in una zona multi-confine scarsamente popolata del Sud America. Per la prima volta nella loro prestigiosa carriera, questi non celebrati eroi intraprendono la pericolosa missione per loro stessi invece che per il proprio paese. Ma quando gli eventi prendono una piega inaspettata e minacciano di andare fuori controllo, le loro abilità, la loro lealtà e la loro morale vengono spinte verso un punto di rottura in un’epica battaglia per la sopravvivenza. Diretto dal candidato all’Oscar® J.C. Chandor (Margin Call, All Is Lost, A Most Violent Year) e co-scritto da Chandor insieme al vincitore dell’Academy Award® Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty).