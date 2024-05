Mancino naturale: dal cast alle location, tutto quello che c’è da sapere sul film

Il calcio è senza dubbio lo sport più amato dagli italiani e a cui tanti giovani guardano con occhi sognanti. Costruire una carriera in tale sport può infatti aprire numerose porte e occasioni di riscatto. Ma ci sono anche aspetti negativi di questo mondo, che può fagocitare e risputare senza troppi complimenti chi lo intraprende. Il film del 2022 Mancino naturale, intrepretato da Claudia Gerini e diretto da Salvatore Allocca, proprone proprio questi due poli opposti.

Il film si concentra infatti sul mostrare anche gli aspetti negativi di questo ambito, talvolta legati ad un sostegno non del tutto sano da parte dei genitori dei giovani calciatori. Troppo spesso questa passione si trasforma infatti in un’ossesione capace di rovinare ciò che di buono e bello lo sport cerca invece di insegnare. Non manca però in Mancino naturale un messaggio di speranza che rende la storia di questi protagonisti ancor più coinvolgente.

In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Mancino naturale. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove sono state effettuate le riprese. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Mancino naturale

Protagonista del film è Isabella, residente in un quartiere popolare di Latina, in cui trascorre una vita per niente appagante. Isabella ha perso il marito tre anni prima e ora si trova a crescere da sola suo figlio adolescente Paolo, chiamato così dal padre per rendere omaggio al suo idolo calcistico Paolo Rossi. Il ragazzo ha una caratteristica in comune con il grande calciatore: ha un piede sinistro straordinario e dopo la morte di suo marito, Isabella cercherà in tutti i modi di far sì che suo figlio diventi un calciatore professionista.

Per far sì che ciò si avveri, lo iscrive ad un torneo molto importante per il suo futuro. Un sogno, questo, che non tarderà però a trasformarsi in ossessione. Isabella si troverà così a prendere scelte sbagliate e dovrà affrontare molte avversità, tra cui alcuni tormenti provenienti direttamente dal suo passato. Per sua fortuna, però, potrà contare sul supporto del vicino Fabrizio, che si preoccuperà di prendersi cura di Paolo e di aiutare lei a prendere le giuste scelte.

Il cast di attori e le location dove è stato girato il film

Ad interpretare Isabella vi è l’attrice Claudia Gerini, mentre il figlio Paolo è interpretato dal giovane Alessio Perinelli, mentre Francesco Colella interpreta Fabrizio, vicino di casa di Isabella che si rende disponibile ad aiutare Paolo con la scuola. Completano il cast la soprano Katia Ricciarelli nel ruolo di Maria, la suocera di Isabella, e Massimo Ranieri nel ruolo di Marcello D’Apporto, un malavitoso che si offre di aiutare Isabella sfruttandone in realtà l’ingenuità.

Per quanto riguarda le location, la città di Latina è la principale ambientazione. Si possono infatti ritrovare qui diversi bar (quello dove Isabella incontra Marcello si trova sotto i portici di Piazza della Libertà), e il campo da calcio dietro il centro commerciale Latina Fiori, dove si svolgono gli allenamenti di Paolo. Nel quartiere Nicolosi, invece, si ritrova l’abitazione dove abita la protagonista. Lì vicino si trovano anche le autolinee dove Paolo aspetta di essere preso dalla madre dopo scuola. Le scene del finale, invece, sono state girate a Vicenza. Tra le location utilizzate vi sono lo stadio Menti, piazza dei Signori, il piazzale della Stazione e il quartiere Villaggio del Sole.

Il film è tratto da una storia vera?

La risposta è no, Mancino naturale non è ispirato ad alcuna storia vera. Il film comprende però elementi di vita reale, dagli omaggi al calciatore Paolo Rossi (campione del mondo con la nazionale italiana del 198) fino alle vicende di quei genitori che puntano su un futuro calcistico per i propri figli. Come raccontato dal regista, uno degli sceneggiatori, Massimo De Angelis, si è infatti ispirato a suoi ricordi di quando da giovane giocava a calcio. Nonostante ciò, le vicende del film sono da considerarsi del tutto originali.

Il trailer di Mancino naturale e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Mancino naturale grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Chili Cinema, Apple TV, Google Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 29 maggio alle ore 21:30 sul canale Rai 1.