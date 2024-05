The Predator: dal cast al finale, tutto quello che c’è da sapere sul film

Se si pensa a saghe cinematografiche che coniugano la fantascienza con l’horror, i primi due titoli che vengono in mente sono senza dubbio Alien e Predator. Quest’ultimo, il cui primo lungometraggio è uscito nel 1987, vanta ad oggi ben 7 film, tra tre film “principali”, due crossover (Alien vs. Predator), un prequel (Prey) e il film del 2018 The Predator (qui la recensione) diretto da Shane Black. Questo doveva originariamente essere un reboot, ma Black decise invece di farne un sequel dei primi film.

Black (noto soprattutto per aver scritto film storici dell’action statunitense degli anni Novanta come la serie di Arma letale e Last Action Hero) decise infatti di collocare questo The Predator tra il secondo e il terzo film, che quindi viene in qualche modo disconosciuto. Egli infatti non voleva realizzare un riavvio della saga in quanto era interessato ad esplorare ulteriormente quanto già noto dei Predator, senza perdere dunque tempo a reintrodurli.

Per tutti gli appassionati della saga, si tratta dunque di un titolo da non perdere, che coniuga grande azione agli elementi più amati di questo franchise. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Predator. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al finale e ai sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Predator

Protagonista del film è il tiratore scelto Quinn McKenna, che si trova in Messico per partecipare ad una missione ad alto rischio. Qui assiste però allo schianto di un’astronave da cui esce un pericoloso alieno, che inizia ad uccidere brutalmente tutti i suoi commilitoni. Da quel momento, avrà per lui e gli altri militari inviati dal governo, una vera e propria lotta per la sorpravvivenza. Quando poi viene accidentalmente attivato un dispositivo che attira altri Predator sulla terra, la situazione prenderà pieghe terribilmente spaventose.

Per il cast di The Predator, ad Arnold Schwarzenegger fu proposto di tornare ad interpretare il personaggio del primo film, ma egli preferì rinunciare alla cosa. Protagonista del film, nel ruolo di Quinn McKenna, è dunque l’attore Boyd Holbrook, anche se originariamente la parte era stata offerta a Benicio del Toro. Ad interpretare il figlio Rory vi è invece l’attore Jacob Tremblay, mentre Yvonne Strahovski è la moglie Emily.

Trevante Rhodes interpreta “Nebraska” Williams, un ex ufficiale dei Marine che si unisce alla lotta contro i Predator, mentre Olivia Munn è Casey Brackett, un biologo evolutivo che si unisce alla missione dell’equipaggio. L’attrice detiene un primato: è la prima interprete protagonista della serie Predator a non avere origini latinoamericane. Completano poi il cast Sterling K. Brown nel ruolo di Will Traeger, Keegan-Michael Key in quelli di Coyle, Thomas Jane in quelli di Baxley e Alfie Allen in quelli di Lynch.

Il finale originale di The Predator

La versione originale di Shane Black aveva un terzo atto quasi completamente diverso e molto più articolato, che prevedeva che l’esercito si unisse al Predator ribelle e combattesse con lui contro Upgrade e gli altri Predator ibridi. In origine, il motivo per cui il Predator fuggitivo stava scappando da Upgrade era perché stava cercando di impedirgli di rubare quegli ibridi. Tuttavia, in seguito alle pessime proiezioni di prova del montaggio originale, lo studio ha richiesto grandi riprese e modifiche al film, in particolare all’intero terzo atto.

Una delle richieste per quest’ultimo era di aggiungere più azione, perché si ritenne che l’originale fosse troppo parlato. Questo spiega molti buchi nella trama, errori di continuità e problemi di montaggio di cui soffre il film. Molte scene vennero dunque tagliate, come quella che vede McKenna guardare il cielo e dire “Venite a prenderci figli di puttana”, che in origine faceva parte della scena in cui capisce che altri Predator arriveranno sulla Terra.

Ci saranno altri sequel?

Parallelamente all’uscita del film The Predator, è stato riportato che a questo nuovo lungometraggio della saga avrebbero fatto seguito due ulteriori film. A questo proposito, Shane Black ha però dichiarato: “Mi piacerebbe dire che abbiamo pianificato una trilogia, ma io affronto un giorno alla volta, e in termini cinematografici è un film alla volta”. A causa dello scarso riscontro economico del film (160 milioni a fronte di un budget di circa 88), i piani per gli ulteriori due film sono per ora stati messi da parte.

Nel 2022, tuttavia, è stato realizzato un prequel della saga semplicemente intitolato Prey. La storia ruota attorno a una giovane donna Comanche, Naru, che vuole dimostrare di essere una cacciatrice. Si ritrova però a dover proteggere la sua gente da un alieno umanoide e feroce che caccia gli umani per sport. Ad oggi sembra essere in fase di sviluppo un sequel, mentre si sta lavorando anche ad un nuovo capitolo della saga intitolato Badlands.

Il trailer di The Predator e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di The Predator grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Google Play, Disney+ e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 29 maggio alle ore 21:20 sul canale Rai 4.