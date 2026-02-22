Scream 7, la timeline del film spiegata dallo sceneggiatore del franchise

Lo sceneggiatore del franchise di Scream, Guy Busick, parla di quando Scream 7 si inserirà nella timeline e di dove sarà ambientato. I film di Scream iniziarono originariamente nel 1996 e furono guidati da Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell. Dopo una pausa di oltre un decennio dopo Scream 4, il franchise è tornato per un quinto film nel 2022, anch’esso intitolato Scream. Fu allora che Busick si affezionò al franchise, lavorando come sceneggiatore sia per questo, Scream VI, sia per Scream 7. Il film in uscita è diretto da Kevin Williamson.

Parlando con Comicbook.com, Busick ha parlato ulteriormente dell’ambientazione di Scream 7. Lo sceneggiatore è rimasto piuttosto vago su dove e quando sarà ambientato il settimo film. Ha confermato che il film non sarà ambientato a New York, ma non ha “voluto essere lui a rovinare la sorpresa”. Dal punto di vista temporale, pensa che si svolga “più di due anni” dopo gli eventi di Scream VI, ma ha detto che in definitiva si tratta di “un periodo di tempo non specificato”. Ecco la citazione completa di Busick:

“Non è New York. Non voglio essere io a rovinare la sorpresa. È un periodo di tempo non specificato [dopo Scream VI]. Potrei essere contraddetto da altri, ma nella mia mente, più di due anni. Direi almeno due anni. Potrebbero essere due anni, ma direi due anni in più.”

Cosa significa questo per Scream 7 – Il film va avanti senza i Carpenter

Il franchise di Scream è ambientato principalmente nella fittizia Woodsboro, in California, ma i film includono anche location aggiuntive. Scream VI ha notoriamente cambiato la tradizione del franchise spostandosi da Woodsboro e ambientandosi invece a New York City. Ciò ha portato ad alcuni grandi cambiamenti nelle tipologie di ambienti presenti nel film, come metropolitane e negozi di alimentari. Ora, questo nuovo dettaglio implica che la location non sarà il tessuto connettivo tra Scream VI e il suo successore, anche se l’ambientazione esatta rimane ancora sconosciuta.

Scream 6 era ambientato a New York City, ma il film slasher è stato in realtà girato in varie location nei dintorni di Montreal, una città del Quebec, in Canada.

Il passare del tempo ha senso, dato il dramma dietro le quinte che circonda il film. Nel 2023, l’interprete di Sam Carpenter, Melissa Barrera, è stata licenziata dopo che i suoi commenti online sulla guerra in Israele e Palestina sono stati interpretati come antisemiti. Non molto tempo dopo, anche l’attrice di Tara Carpenter, Jenna Ortega, ha lasciato il franchise. Scream 7 dovrà trovare un modo per spiegare l’assenza delle due sorelle Carpenter, sebbene siano sopravvissute agli eventi del film del 2023. Un salto temporale, unito al cambio di location, sarebbe un ottimo modo per dare un senso a tutto questo.

Scream 7 arriva nelle sale italiane il 26 febbraio 2026 distribuito da Eagle Pictures.