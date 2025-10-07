William Tell, la spiegazione del finale del film

Indipendentemente dall’epoca, dalla nazione o dagli eventi, i film storici epici sono sempre piacevoli da guardare, specialmente se sono belli come William Tell di Nick Hamm, ambientato nella Svizzera medievale, che racconta la violenta rivolta degli svizzeri contro il dominio asburgico austriaco sotto la guida del leggendario Guglielmo Tell. Inutile dire che ci sono alcune evidenti inesattezze storiche, poiché i realizzatori si sono presi alcune libertà creative per soddisfare il pubblico moderno. A parte la caratterizzazione stereotipata dei personaggi e il trattamento narrativo poco originale, il film potrebbe infastidire gli appassionati di storia. Tuttavia, c’è un innegabile fattore di intrattenimento che garantisce agli spettatori due ore di coinvolgimento.

Qual è stato il ruolo di Baumgarten nella rivolta svizzera?

La dinastia asburgica d’Austria (di origine svizzera) iniziò a governare la parte centrale e settentrionale della Svizzera durante l’XI secolo e, quando Alberto I salì al trono nell’ultima fase del XIII secolo, i cantoni agricoli del paese cominciarono a soffrire sotto l’oppressione della famiglia reale. All’epoca, i signori della guerra e i baroni svizzeri non avevano la forza militare o economica per opporre resistenza agli invasori e, con il sostegno del re Alberto, il temuto viceré Gessler si era costruito una reputazione piuttosto famigerata. I nobili svizzeri come il barone Attinghausen volevano che suo nipote Rudenz unisse il popolo per formare un’alleanza di cantoni contro gli oppressori stranieri. Tuttavia, Rudenz è innamorato di Bertha e, con grande disappunto di lei, ha giurato fedeltà agli Asburgo nella speranza di conquistare la sua mano. La madre di Bertha appartiene alla nobiltà svizzera e vuole che il suo amante combatta per la sua terra e il suo popolo. Alberto ha pianificato di dare Bertha in sposa a Gessler contro la sua volontà.

Il film inizia con Wolfshot, un esattore delle tasse che lavora per Gessler, in visita a una comunità di contadini nell’Unterwalden. Ubriaco del potere e del controllo che deriva dagli Asburgo, Wolfshot stupra e uccide la moglie di un contadino locale, Baumgarten, e per vendetta il contadino lo uccide brutalmente per ottenere la sua sanguinosa vendetta. Questo episodio è realmente accaduto e non è un espediente narrativo inventato per dare il via alla trama. Baumgarten fugge per salvarsi la vita e incontra Guglielmo Tell, un abile cacciatore con la balestra ed ex crociato, che accetta di aiutarlo nella fuga, rischiando di attirare l’ira dell’esercito di Gessler, che ha già iniziato a saccheggiare i villaggi nel tentativo di dare la caccia al fuggitivo.

La notizia dell’azione di Baumgarten giunge al re Alberto, che teme che l’incidente possa fungere da scintilla per innescare una possibile ribellione svizzera contro la sua dinastia. La storia del coraggio di un contadino contro un governo tirannico si stava già diffondendo rapidamente nelle valli dei cantoni svizzeri, e intraprendere una rivolta su larga scala nel difficile territorio svizzero non era mai stata un’opzione praticabile per i governanti. Alberto invia Gessler ad affrontare la situazione prima che le cose sfuggano di mano.

Perché Guglielmo non voleva entrare in guerra contro gli Asburgo?

William porta Baumgarten a Svitto, a casa del suo fidato collaboratore Werner Stauffacher e di sua moglie Gertrude, per nascondersi per un po’. Seguendo le tracce di Baumgarten, anche Gessler arriva lì e, anche se il viceré non riesce a identificare il suo obiettivo, tiene d’occhio William come possibile sospettato di collusione con Baumgarten.

Gertrude e Stauffacher vogliono che Guglielmo guidi una ribellione contro gli Asburgo, ma avendo sperimentato l’orrore della guerra, Guglielmo è consapevole della sua futilità, di come essa porti sempre allo spargimento di sangue di innocenti. Durante la crociata, il giovane Guglielmo aveva cercato di salvare vite umane e aveva protetto Suna, una donna che apparteneva alla fede contro cui combattevano i suoi compagni. Guglielmo aveva preso le armi contro i propri compagni per proteggere Suna. In preda al senso di colpa, ha lasciato la sua vita passata per condurre un’esistenza tranquilla, sposando Suna e crescendo il loro figlio, Walter. È quindi comprensibile che William detesti la guerra e sia disposto a tutto pur di evitarla, nonostante sia consapevole della miserabile situazione del popolo svizzero. Tuttavia, porta Stauffacher e Baumgarten ad Altdorf, occupata dagli austriaci, per chiedere aiuto al sacerdote Furst, che sta già usando il suo ordine per incitare segretamente il popolo contro gli Asburgo.

Come è diventato Guglielmo il volto della ribellione?

La famiglia di Guglielmo, sua moglie e suo figlio, arriva ad Altendorf e Gessler decide di giocare un gioco crudele per infliggere un colpo devastante alle forze ribelli in crescita. Gessler fa piantare un palo con sopra l’elmo degli Asburgo al centro della piazza del paese, dove i cittadini devono rendere omaggio inginocchiandosi. Poiché William si rifiuta di inchinarsi e di partecipare a questa beffa, viene costretto a sparare a una mela posizionata sulla testa di suo figlio Walter, in cambio della sua vita. Baumgarten, che era stato una fonte di ispirazione per i ribelli, si arrende per salvare il suo salvatore da un destino così crudele. Ma Gessler lo giustizia in pubblico e continua con la sua farsa. Questo incidente rafforza immediatamente la determinazione di Guglielmo, che si prepara a fare tutto il necessario per ribellarsi alla tirannia degli Asburgo.

William riesce a colpire la mela con una precisione incredibile e confessa di aver pianificato di uccidere Gessler se le cose fossero andate diversamente, il che fornisce al viceré una scusa per imprigionarlo. Tuttavia, William sa di aver già fatto ciò che doveva, poiché gli abitanti del paese iniziano a ribellarsi contro le forze degli Asburgo. Va detto che Bertha e Rudenz hanno assistito alle azioni vili di Gessler. Rudenz finalmente rinsavisce e rinuncia alla sua fedeltà agli Asburgo, il che gli costa l’imprigionamento. Tuttavia, Rudenz riesce a fuggire e torna dal barone Attinghausen per scusarsi delle sue azioni, solo per rendersi conto che è troppo tardi, poiché suo zio esala l’ultimo respiro. Rudenz unisce il suo popolo per affrontare gli invasori. D’altra parte, Bertha viene imprigionata dopo aver respinto le avance di Gessler.

William è riuscito a condurre il suo paese alla libertà?

I due prigionieri William e Bertha vengono inviati in Austria attraverso le vie navigabili, ma entrambi riescono a fuggire dopo essersi liberati quando la nave si capovolge a causa del maltempo. Mentre William si prepara a sconfiggere Gessler dopo aver scoperto la sua possibile ubicazione, Bertha gli consiglia di non agire per vendetta personale e di cercare invece un modo per unificare il popolo e lottare per la libertà. Mentre si separano, William chiede a Bertha di trovare un modo per impedire ad Albert di inviare ulteriori forze a Gessler, altrimenti la possibilità di una ribellione verrà stroncata sul nascere.

D’altra parte, sotto la guida di Suna e Gertrude, vari leader cantonali si uniscono e anche Rudenz si unisce alla loro coalizione per infiltrarsi ad Alterdorf in assenza di Gessler. Tuttavia, un traditore finisce per rivelare il loro piano a Gessler, il che porta alla scoperta dei ribelli e, nel conflitto che ne segue, Gertrude perde la vita. William perde l’occasione di sconfiggere Gessler e, dopo essersi riunito con le forze ribelli, viene a conoscenza della tragica notizia. Il sacrificio di Gertrude alimenta lo spirito guerriero di William, che, liberandosi finalmente dei suoi dubbi, raduna i ribelli per sollevarsi contro le forze di Gessler. Tuttavia, sapendo che un furfante come Gessler userà gli abitanti svizzeri di Alterdorf come ostaggi, William manda Furst e un paio di alleati a infiltrarsi nell’insediamento attraverso un passaggio segreto per destabilizzare l’opposizione.

Nel frattempo, gli sforzi di Bertha per dissuadere suo zio dal lanciare un attacco totale contro i ribelli falliscono e lei viene imprigionata per tradimento contro la famiglia reale. Bertha riesce a fuggire dalla prigionia con l’aiuto di uno dei suoi cugini e assassina il re Alberto. Mentre la guerra tra le forze di Gessler e i ribelli ha inizio ad Alterdorf, Rudenz e Stauffacher trovano la morte per mano di Gessler. Ancora una volta, Gessler cerca di assicurarsi la sua posizione tenendo in ostaggio le donne della città e Walter, e sembra che la fortuna gli sorrida, dato che le truppe di Alberto si radunano intorno alla città. Tuttavia, grazie alle azioni di Bertha, le truppe decidono di ritirarsi dopo aver appreso la notizia della morte del re e, vedendo le forze aggiuntive ritirarsi, l’esercito di Gessler lo abbandona immediatamente. William, avendo finalmente il tiranno alla sua mercé, decide di giustiziarlo in pubblico come atto di vendetta, ma Walter ferma suo padre. Durante la fase iniziale del film, William aveva insegnato a suo figlio la differenza tra un cacciatore e un selvaggio durante una lezione di caccia, e lo stesso consiglio viene ora ribadito da Walter quando chiede a suo padre di non seguire quella strada. Sono abbastanza sicuro che questa moralità idealistica non si applichi alla guerra, e nella vita reale William uccise effettivamente Gessler per incoraggiare il morale dei ribelli svizzeri, ma i realizzatori hanno deciso di prendersi delle libertà creative nel film per soddisfare il pubblico, immagino.

Qualche giorno dopo, mentre Guglielmo piange la morte dei suoi compagni caduti, Bertha gli si avvicina per comunicargli che, dopo la morte di Alberto, sua figlia, la neoincoronata regina Agnese, ha giurato vendetta contro i ribelli. Ciò significa che la lotta per la libertà continuerà, con Guglielmo che guiderà i suoi compatrioti alla conquista della tirannica Casa d’Asburgo. In realtà, le leggendarie azioni di Guglielmo Tell portarono alla creazione della Confederazione Svizzera, che riprese il controllo dalla Casa d’Asburgo attraverso diverse guerre che durarono fino alla fine del XV secolo.