Squali: trailer del coming-of-age in arrivo al cinema con Lorenzo Zurzolo e James Franco

È online il trailer ufficiale di Squali, il nuovo film diretto da Daniele Barbiero che segna l’incontro tra due generazioni di cinema: Lorenzo Zurzolo, uno dei volti più promettenti del panorama italiano, e James Franco, star internazionale di lungo corso. Il film arriverà nelle sale italiane il 16 ottobre 2025, distribuito da Eagle Pictures, e promette di essere uno dei titoli più interessanti dell’autunno cinematografico.

La trama del film Squali

Tratto liberamente dal romanzo Gli squali di Giacomo Mazzariol, Squali racconta la storia di Max, un ragazzo di diciannove anni che vive in una cittadina di provincia, sospeso tra sogni e inquietudini tipiche della sua età. La sua vita cambia radicalmente con l’arrivo di Robert Price (James Franco), un imprenditore di successo e fondatore di una start-up americana interessata a un’app che Max ha ideato. Quell’incontro diventa la scintilla che lo costringe a confrontarsi con il mondo degli adulti, con l’ambizione e con le regole di un universo competitivo e spietato.

Il trailer mostra fin da subito un’atmosfera sospesa, estiva ma carica di tensione emotiva. Barbiero sembra voler costruire un coming-of-age intimo e visivamente potente, dove il mare e gli spazi aperti diventano metafora di libertà e pericolo, di crescita e smarrimento. La fotografia, curata con toni caldi e naturali, e le musiche evocative contribuiscono a restituire una sensazione di attesa e di vertigine.

Il film è una coproduzione internazionale tra Italia, Spagna e Polonia, realizzata da Camaleo, Eagle Pictures, Neo Art Producciones e Agresywna Banda, con una sceneggiatura firmata da Mauro Graiani. Oltre ai due protagonisti, nel cast figurano anche Chiara Bordi e Antonio Zavatteri, in un intreccio che promette di esplorare le contraddizioni di una generazione in cerca di senso.

Con Squali, Daniele Barbiero sembra voler indagare il rapporto tra tecnologia e identità, successo e fragilità, attraverso lo sguardo di un giovane che tenta di emergere senza perdere se stesso. Il trailer lascia intuire un film emozionante, visivamente curato e capace di toccare corde profonde: un ritratto sincero delle paure e delle speranze di chi si affaccia alla vita adulta.