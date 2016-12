DC Films: come Wonder Woman e Justice League sono diversi da Batman v Superman

DC Films: come Wonder Woman e Justice League sono diversi da Batman...

Il 2016 è stato un anno molto difficile per la DC Films che, a fronte di un fiorente box office accumulato grazie alle ottime prestazioni in sala di Batman v Superman Dawn of Justice e Suicide Squad, ha comunque dovuto combattere contro una critica spietata che, non con tutti i torti, ha affossato i due titoli di Zach Snyder e di David Ayer.

I prossimi mesi però vedreammo la DC Films molto impegnata a portare sul grande schermo dei progetti attesissimi che potrebbero definitivamente sancirne la morte presso la critica o che, a sorpresa potrebbero invece risollevarne le sorti. Parliamo chiaramente di Justice League, sempre di Zach Snyder, e dell’attesissimo film su Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins e interpretato dalla magnifica Gal Gadot.

Charles Roven sulle differenze dei film DC Films

In merito al valore di questi due progetti e sulla differenza dei due film con Batman v Superman, Charles Roven, producer alla DC Films, ha parlato con THR argomentando: “Wonder Woman è una storia di origini, quindi l’intera dinamica e la trama si muove intorno in modo completamente diverso dagli altri film DC. C’è anche un grande focus sulla relazione tra Diana e il ragazzo (Chris Pine, ndr) che precipita sulla sua isola, e che sarà il grilletto che farà scattare in lei il desiderio di avventurarsi nel mondo.”

Sulla Justice League, Roven ha invece detto: “Sapevamo che stavamo realizzando un film molto serio e impegnativo mentre realizzavamo Batman V Superman, ora che le campane sono suonate, tutto il tono di Justice League sarà più leggero.”

Il futuro è promettente per la DC Films

Quindi, se nel caso di Wonder Woman si tratta di una struttura narrativa completamente diversa (il racconto di origine dell’eroe), per Justice League si tratta invece di una differenza di toni che, come sappiamo già da altre dichiarazioni, potrebbero essere orientati dalla presenza del personaggio di Flash/Barry Allen, interpretato da Ezra Miller.

In questi termini, il futuro della DC Films sembra decisamente più interessante e anche se il pubblico e la critica conservano dei dubbi, è sempre bene rimanere aperti alle sorprese.