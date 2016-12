Harry Potter: gli amori nati sul set del franchise

4 Bonnie Wright & Jamie Campbell Bower

I due interpreti di Ginny Weasley e di Gellert Grindelwald hanno incrociato il cammino professionale l’uno dell’altra sul set di Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1, dove Bower ha esordito per la sua breve apparizione nei panni del mago oscuro, ma a dire il vero sono usciti insieme per molto più tempo ed erano già una coppia quando lui è entrato a far parte del cast. Nel 2011 si sono addirittura fidanzati, salvo poi rompere le promesse perché “le cose non andavano bene da diverso tempo”. Entrambi hanno nuovi partner adesso.