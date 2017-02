Batman v Superman: un look alternativo per la batsuit – foto

Tramite CB possiamo ammirare dei concept alternativi per Batman v Superman Dawn of Justice. I disegni in questione, realizzati da Constantine Sekeris, mostrano una versione alternativa della batsuit di Ben Affleck nel film diretto da Zack Snyder. Che ve ne pare?

Ogni disegno porta il nome di Michael Wilkinson, costumista del film e responsabile del design dei costumi.

Nonostante le vicende turbolente che stanno coinvolgendo il futuro del film in solitaria su Batman, rivedremo il Cavaliere Oscuro con il volto di Affleck in Justice League il prossimo novembre. Alla regia ancora Snyder.

Leggi la recensione di Batman v Superman Dawn of Justice

Qui di seguito la trama ufficiale del film:

“Temendo le azioni incontrastate di un supereroe pari ad una divinità, il formidabile e fortissimo vigilante di Gotham City decide di affrontare il più riverito salvatore di Metropolis , mentre il mondo si batte per capire di quale tipo di eroe ha bisogno. E con Batman e Sup erman in guerra, sorge qualcosa di nuovo che mette l’umanitá in un pericolo mai conosciuto prima”.

Ricordiamo che il film diretto da Zack Snyder è stato scritto da Chris Terrio, da un soggetto di David S. Goyer. In Batman v Superman saranno presenti Henry Cavill nel ruolo di Superman/Clark Kent e Ben Affleck nei panni di Batman/Bruce Wayne. Nel cast ci saranno anche: Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Ray Fisher, Jason Momoa e Gal Gadot. Batman v Superman Dawn of Justice è nelle sale italiane dal 23 marzo 2016.