Film famosi: 10 stupidi errori che forse non avete notato

La produzione di un film è un’operazione complessa e articolata, e anche nelle produzioni più importanti capita di fare qualche piccolo errore. Di seguito vi proponiamo 10 errori davvero stupidi che sono sfuggiti nella produzione di film famosi.

10 stupidi errori in film famosi

Alcuni degli “errori” elencati nei film chiaramente sono comprensibili soltanto da chi conosce i luoghi in cui i film stessi sono stati girati, come nel caso di Harry ti presento Sally o in quello de Il Laureato. Altri invece sono errori di tempistiche, come per la canzone di Moneyball o per Ragazze interrotte. Nel caso di In & Out si tratta di un errore di diverso tipo, dal momento che l’anticipazione della consegna del diploma, anche se serve bene alla trama, è inverosimile.

CORRELATI:

Nessuno di questi errori è però determinante per la riuscita generale del film, dal momento che Titanic (per dirne uno) rimane il capolavoro di James Cameron, mentre un film come Scontro tra Titani conserva tutte le sue lacune e i suoi problemi indipendentemente dalla razza dell’aquila di Zeus.