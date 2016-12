Top 10: i migliori film del 2016 per la redazione di Cinefilos.it

A conclusione di ogni anno cinematografico, le Top 10 dei migliori film visti in sala è un passaggio obbligatorio. Una ricorrenza, un gioco, un frivolo passatempo che ci aiuta a ricapitolare, suggerire, magari far conoscere quelli che secondo la redazione di Cinefilos.it sono stati i film migliori visti in sala nel 2016.

Ecco la Top 10 dei 2016 di Cinefilos.it

I film presi in considerazione abbracciano un vasto spettro di gusti cinematografici, dalle pellicole premiate da Hollywood, come Il caso Spotlight ultimo film in ordine di tempo ad aver vinto il Premio Oscar come Miglior Film, a Lo Chiamavano Jeeg Robot, il caso dell’a stagione cinematografica italiana, esploso a Roma 2015 ma arrivato in sala soltanto il 25 febbraio. Ma la classifica comprende anche pellicole atipiche, veri e propri gioielli della cinematografia degli ultimi 12 mesi. Parliamo chiaramente di The VVitch di Robert Eggers, horror che ha incantato il mondo ma anche di Sing Street, piccolo gioiello europeo, musicale, tenero, vivace. C’è spazio per la classe assoluta della Carol di Todd Haynes e per la bravura di Brie Larson, che in Room si è caricata il peso di un intero film sulle spalle, per l’estetica disturbante di The Neon Demon e per il potere della parola e della messa in quadro nei famigerati 70 mm del Tarantino di The Hateful 8.

NB: i film eleggibili sono ESCLUSIVAMENTE quelli che sono stati distribuiti nelle sale italiane tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.