Box Offici USA: il crollo nel 2025 continua, ottobre uno dei mesi peggiori degli ultimi decenni

Il 2025 dovrebbe registrare uno dei peggiori mesi di ottobre al botteghino USA dall’uscita di Rush Hour. Sebbene il mese abbia visto diversi titoli ottenere un solido successo, tra cui Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl e Black Phone 2 della Blumhouse, è stato in gran parte dominato da delusioni come Tron: Ares, Springsteen: Deliver Me from Nowhere e The Smashing Machine.

Secondo The Hollywood Reporter, al 30 ottobre, il mese dovrebbe chiudersi con un totale di 425 milioni di dollari al botteghino nazionale. Questo segnerà il peggior ottobre del 21° secolo finora, ad eccezione del 2020, quando la chiusura delle sale cinematografiche a livello globale a causa della pandemia di COVID-19 ha visto i cinema nazionali incassare solo 63,4 milioni di dollari.

Mentre THR riporta che il 2025 dovrebbe registrare il peggior ottobre dal 1997, escluso il 2020, il grafico di Box Office Mojo relativo alle performance nazionali di ottobre mostra che l’ultima volta che un mese di ottobre ha incassato meno di 425 milioni di dollari è stato il 1998 (422,3 milioni di dollari), quando i film di maggior incasso sono stati il film d’animazione Antz, l’originale Rush Hour e il film con Robin Williams What Dreams May Come.

Compresi il 2020 e il 2025, solo sei mesi di ottobre nel primo quarto del XXI secolo hanno incassato meno di 500 milioni di dollari. Questo elenco include il 2000 (450,5 milioni di dollari), il 2001 (486,7 milioni di dollari), il 2022 (469,1 milioni di dollari) e il 2024 (463,3 milioni di dollari). Il picco massimo del secolo è stato raggiunto finora nell’ottobre 2018, con un incasso di 830,8 milioni di dollari grazie a successi come Venom, A Star is Born e Halloween.

Sebbene i titoli horror e affini come Black Phone 2, The Conjuring: Last Rites di settembre e il successo anime Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc abbiano ottenuto buoni risultati per tutto il mese di ottobre 2025, il mese è stato caratterizzato da delusioni più o meno continue.

Sebbene Tron: Ares del 2025 non fosse mai stato un successo garantito, essendo il sequel di due classici cult che non hanno sbancato il botteghino, ha registrato risultati decisamente deludenti, con una perdita potenziale per la Disney di 132,7 milioni di dollari alla fine della sua programmazione.