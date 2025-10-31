Motor City: il nuovo thriller con Alan Ritchson uscirà nel 2026

Motor City ha ora fissato la data di uscita nelle sale per il 2026. Interpretato da Alan Ritchson e praticamente privo di dialoghi, il film è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Venezia all’inizio di quest’anno.

RLJE Films, una divisione di distribuzione all’interno dell’IFC Entertainment Group, ha ora annunciato di aver acquisito i diritti di distribuzione negli Stati Uniti per Motor City, che uscirà nelle sale il prossimo anno.

Il regista Potsy Ponciroli (Old Henry) ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito all’acquisizione: “Abbiamo girato Motor City in modo che fosse coinvolgente, ogni fotogramma, ogni suono, pensato per il cinema. È una lettera d’amore a Detroit, al cinema degli anni ’70 e al tipo di cinema che si può sentire. È il tipo di film che ti rende felice che i cinema esistano ancora”.

Anche Mark Ward, Chief Acquisitions Officer di RLJE Films, ha celebrato la mossa, elogiando il film e il suo potenziale cinematografico:

“Motor City colpisce come un treno merci: crudo, elegante e assolutamente indimenticabile. Guidato da un cast straordinario, Potsy Ponciroli ha creato un viaggio cinematografico elettrizzante che deve essere visto sul grande schermo”.

Deadline ha condiviso ulteriori dettagli sull’acquisizione, riferendo che l’accordo si è aggirato intorno ai 3-4 milioni di dollari. Si dice che Motor City abbia un budget di circa 30 milioni di dollari.

Scritto da Chad St. John, Motor City vede Ritchson nei panni di John Miller, un romantico della classe operaia che si innamora della ragazza di un gangster nella Detroit degli anni ’70. Dopo essere stato incastrato e mandato in prigione, Miller esce anni dopo e intraprende una violenta ricerca di vendetta. Oltre alla star di Reacher, il film vede anche la partecipazione di Ben Foster, Shailene Woodley e Pablo Schreiber.

Motor City, con la colonna sonora trascinante di Jack White, è stato proiettato sia a Venezia che al TIFF, ottenendo un riscontro generalmente positivo da parte della critica. Su Rotten Tomatoes, il film di Ritchson ha debuttato con un punteggio della critica del 77%, ma ora si attesta al 71% su 21 recensioni. Il punteggio Popcornmeter del film non sarà definito fino al prossimo anno, quando il grande pubblico avrà la possibilità di vederlo nelle sale.

Con un budget di 30 milioni di dollari, il punto di pareggio di Motor City nelle sale potrebbe aggirarsi intorno ai 75 milioni di dollari. Sebbene Ritchson sia ormai ampiamente riconosciuto per il suo ruolo in Reacher di Prime Video, è relativamente inesperto come attore in grado di lanciare un film, il che significa che il thriller poliziesco in uscita sarà un test interessante in questo senso.

Non è chiaro esattamente quando Motor City arriverà nelle sale il prossimo anno, ma Ritchson è pronto a fare nuovamente scalpore sul piccolo schermo nel 2026 con l’uscita della quarta stagione di Reacher. Ritchson apparirà anche nella prossima serie spin-off di Neagley, che dovrebbe arrivare anch’essa il prossimo anno.

Per Ritchson, Motor City è solo uno dei numerosi film in uscita. L’attore apparirà prossimamente in Playdate al fianco di Kevin James, in uscita il 12 novembre, e in altri progetti come War Machine, The Man with the Bag e Runner, tutti previsti per il prossimo anno. Oltre a rimanere un punto fermo nel mondo dello streaming, Ritchson potrebbe essere sul punto di diventare una star del cinema.