Call of Duty: Taylor Sheridan e Peter Berg nel team creativo del film

Il film Call of Duty ha appena ingaggiato un team creativo di grande rilievo. Mentre i videogiochi vengono rapidamente adattati per il grande e il piccolo schermo attraverso film e serie TV, uno dei più importanti sta per arrivare nelle sale cinematografiche, con Call of Duty che verrà adattato come progetto live-action dalla Paramount.

Secondo la Paramount, Taylor Sheridan e Peter Berg sono entrati a far parte del team del prossimo film live-action Call of Duty della Paramount. Il duo è stato ingaggiato per scrivere insieme la sceneggiatura, mentre Berg dirigerà l’adattamento del videogioco.

La notizia è arrivata solo pochi giorni dopo che è stato rivelato che Sheridan avrebbe lasciato la Paramount, poiché ha firmato un nuovo contratto cinematografico e televisivo con la NBCUniversal, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2029, una volta terminato il suo attuale contratto. Il contratto con la Paramount scadrà nel 2028.

Secondo Deadline, la Paramount sta cercando di ingaggiarli entrambi dall’estate. Era Sheridan che stava ancora decidendo se produrre o scrivere il film Call of Duty prima di decidere di occuparsi di entrambi i compiti.

L’adattamento cinematografico è stato annunciato per la prima volta il 2 settembre 2025, con Paramount e Activision che hanno unito le forze per portare sullo schermo l’iconico videogioco. All’epoca, David Ellison della Paramount ha rilasciato la seguente dichiarazione riguardo al fatto che uno dei suoi progetti più ambiti fosse stato sviluppato dal suo studio:

David Ellison: Da fan di lunga data di Call of Duty, questo è davvero un sogno che si avvera. Dalle prime campagne alleate nell’originale Call of Duty, passando per Modern Warfare e Black Ops, ho trascorso innumerevoli ore giocando a questa serie che adoro. Essere incaricati da Activision e dai giocatori di tutto il mondo di portare questo straordinario universo narrativo sul grande schermo è sia un onore che una responsabilità che non prendiamo alla leggera. Affrontiamo questo film con lo stesso impegno disciplinato e senza compromessi verso l’eccellenza che ha guidato il nostro lavoro su Top Gun: Maverick, assicurandoci che soddisfi gli standard eccezionalmente elevati che questa serie e i suoi fan meritano. Posso promettere che siamo determinati nella nostra missione di offrire un’esperienza cinematografica che onori l’eredità di questo marchio unico nel suo genere, entusiasmando i fan di lunga data di Call of Duty e affascinando una nuova generazione.

Call of Duty segna ora una delle ultime collaborazioni tra Berg e Sheridan, che in precedenza hanno lavorato a Wind River, nonché al film candidato all’Oscar Hell or High Water. Nessuno dei due creativi ha rilasciato commenti al momento.

Al momento non sono noti dettagli sulla trama o sui personaggi, dato che l’adattamento cinematografico live-action di Call of Duty è stato rivelato solo più di un mese fa. Il film non ha attualmente una data di uscita definita.