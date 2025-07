Ciné 14: secondo giorno con 01 Distribution, Eagle Pictures e molto altro!

Entra nel vivo il programma di Ciné, che anche per la giornata di mercoledì 2 luglio promette un palinsesto ricchissimo di convention, eventi, proiezioni e ospiti a Riccione.

La giornata di mercoledì 2 si aprirà in sala Concordia alle ore 9.30 dove, prima dell’avvio delle convention della giornata, il pubblico di accreditati e addetti ai lavori sarà accolto da uno speciale contenuto a sorpresa. Si entra poi nel vivo delle convention con 01 Distribution (ore 9.45) seguita da Eagle Pictures (ore 11.30) e dalle presentazioni dei listini di Notorious Pictures alla presenza di Monica Guerritore per Anna e Diego Abatantuono, Max Angioni e Volfango De Biasi per Esprimi un desiderio (ore 12.45) e FilmClub Distribuzione (ore 13.15). Le convention proseguono nel pomeriggio con Lucky Red (ore 15.30), BiM Distribuzione (ore 17.00), per concludersi con i listini di Plaion Pictures (ore 17.45) e Wanted Cinema(ore 18.15).

Convegni e panel

ACEC – SdC propone il convegno Proiezioni future: tre idee – tra AI e creatività umana – per guardare con ottimismo allo sviluppo dell’esercizio cinematografico (ore 14.30, Sala Polissena), realizzato con il media partner The Hot Corn. Condotto da Don Gianluca Bernardini (Presidente ACEC-SdC), il convegno vedrà gli interventi di Giulio Base (Regista e Direttore del Torino Film Festival), Lucia Cereda (Responsabile Sviluppo Medusa Film), Carlo Rodomonti (Head of Marketing & Innovation Rai Cinema e Presidente Unione Editori e Creators Digitali ANICA).

Tanti anche gli eventi speciali per la giornata con la presentazione della terza edizione di LED – Leader Esercenti Donne, il programma di mentoring dedicato alle professioniste dell’esercizio cinematografico promosso da ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ore 18.30, Terrazza Cinecittà News) seguito dalla presentazione di ANICA Empower Lab, progetto di mentorship dell’Unione Editori e Distributori Cinematografici dell’ANICA dedicata alle professioniste del settore (ore 19.00) e dall’aperitivo a cura di Cinetel per brindare a 30 anni di innovazione nella raccolta e nell’analisi dei dati del mercato theatrical in Italia (ore 19.30).

Le anteprime

In programma l’anteprima, riservata agli esercenti, di Tutto quello che resta di te (All that’s left of you) di Cherien Dabis (ore 21.15, Cinepalace), un dramma familiare che attraversa tre generazioni sotto l’occupazione israeliana in Palestina, in sala da settembre con Officine UBU.