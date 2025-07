The Bear rinnovata per una stagione 5

Le cucine del “The Bear” non hanno ancora finito di cucinare. FX ha rinnovato la serie per la quinta stagione.

La quarta stagione di “The Bear” (qui la nostra recensione), i cui 10 episodi sono stati pubblicati su Disney+ il 25 giugno, segue Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach) mentre continuano ad affrontare le sfide della gestione del loro raffinato ristorante. Il cast include anche Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Oliver Platt, Abby Elliott e Matty Matheson.

La serie è stata creata da Christopher Storer, che è produttore esecutivo insieme a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matheson, Hiro Murai e Rene Gube. Courtney Storer è co-produttrice esecutiva e produttrice culinaria. La serie è prodotta da FX Productions.

“‘The Bear’ continua a essere uno dei programmi preferiti dai fan di tutto il mondo e la risposta a questa stagione, come dimostrato dall’incredibile numero di ascolti, è stata spettacolare come quella di tutte le stagioni precedenti”, ha dichiarato John Landgraf, presidente di FX. “Anno dopo anno, Chris Storer, i produttori, il cast e la troupe rendono ‘The Bear’ uno dei migliori show televisivi e siamo entusiasti che continueranno a raccontare questa magnifica storia”.

Si erano fatte speculazioni sulla possibilità che la serie continuasse nonostante l’ascesa fulminea del suo cast e i suoi impegni contrastanti. White, Edebiri e Moss-Bachrach stanno tutti gestendo un calendario fitto di impegni.

Jeremy Allen White interpreterà Bruce Springsteen nel film biografico Springsteen – Liberami dal Nulla, Ebon Moss-Bachrach è ora un membro ufficiale della prima famiglia Marvel e Ayo Edebiri reciterà nel prossimo film dell’acclamato regista Luca Guadagnino, al fianco della star di Hollywood Julia Roberts. È comprensibile che questi attori vogliano passare ad altri progetti, e non sarebbero i primi a farlo.