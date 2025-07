Ironheart, la spiegazione del finale: la Marvel stringe un patto con il diavolo

Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER sulla prima stagione di Ironheart, episodi 4-6.

Ironheart (qui la nostra recensione completa) si è concluso con grandi sorprese, e una di queste fa finalmente avverare i desideri dei fan del Marvel Cinematic Universe dopo una lunga attesa. L’ultima serie TV del MCU ha avuto un programma di uscita diverso da quello che ci si aspetta. Mentre Echo ha distribuito in una volta sola, Ironheart li ha pubblicati in due momenti.

La prima serie di tre episodi ha introdotto il mondo della serie. Il cast di personaggi di Ironheart, come Hood e la sua squadra, Zeke Stane (figlio di Obadiah Stake, alias il primo cattivo del MCU), Natalie e altri personaggi chiave hanno avuto un ruolo quando Riri Williams (Dominique Thorne) è stata espulsa dal MIT ed è entrata nel mondo criminale per denaro.

Gli ultimi tre episodi di Ironheart sono tutti incentrati su Riri che affronta le conseguenze delle sue azioni. I nuovi episodi portano anche la trama di Natalie lungo due percorsi diversi ma ugualmente sconvolgenti, e pongono fine alla minaccia di Hood con il debutto di un villain più grande. La vita di Riri cambia per sempre mentre Ironheart si addentra ulteriormente nella magia e nel soprannaturale del MCU.

Mefisto entra finalmente nel MCU con un colpo di scena sorprendente

Le voci sul debutto del villain erano vere, dopotutto

Il finale della prima stagione di Ironheart, forse anche il finale della serie, ha visto Mefisto entrare nel MCU. Sebbene il personaggio abbia debuttato solo ora, si ipotizzava che il diavolo si unisse al MCU fin da WandaVision del 2021, quando le teorie sul debutto di Mefisto si susseguivano. Si vociferava anche di un suo possibile arrivo in Agatha All Along e Spider-Man: No Way Home.

Dopo un’attesa di quattro anni, Mefisto è finalmente arrivato, e le indiscrezioni secondo cui sarebbe stato interpretato da Sacha Baron Cohen (Borat) si sono rivelate accurate. Il personaggio è apparso per la prima volta per spiegare la storia passata di Hood. L’episodio 6 di Ironheart rivela come Mefisto abbia stretto un patto con Parker Robbins (Anthony Ramos). Il cattivo lo ha salvato da una rapina.

Poi, Mefisto si è offerto di dare a Parker gli strumenti per diventare un “re”, chiedendo in cambio qualcosa che non avrebbe perso. Nel presente, Mefisto si mostra a Riri Williams, confermando di non essere Dormammu come lei aveva pensato. Mefisto riesce quindi a stringere un patto con Riri, riportando in vita la vera Natalie e sfregiandola come accaduto a Hood.

Hood cerca aiuto con la “magia pesante”

Ironheart continua la tradizione Marvel delle scene post-credit

Dopo che la prima metà della stagione lo ha preparato a esplodere contro Riri, gli episodi finali di Ironheart hanno visto Hood affrontare direttamente l’eroe. Prima, ha mandato la sua squadra a ucciderla. Tuttavia, la lotta non si è conclusa con la sua morte. L’episodio finale di Ironheart ha visto uno scontro tra i due soli personaggi. La tuta di Riri era stata potenziata con la magia.

Questo le ha permesso di essere alla pari con Hood. Ora che aveva la magia dalla sua parte, Riri ha usato il suo intelletto geniale per superare in astuzia il cattivo, sconfiggendolo con relativa facilità, fingendo che la sua tuta fosse stata distrutta prima di sconfiggerlo. Quando Riri toglie il cappuccio a Parker, lui dice che gli fa male. Il cattivo rimane segnato.

La scena post-credit di Ironheart fa riapparire Hood per una sorpresa. Incontra Zelma Stanton nel suo negozio per farsi aiutare con la “magia pesante”. A giudicare dall’anticipazione, sembra che Parker voglia liberarsi delle cicatrici o affrontare Mefisto. La sua moralità è stata messa in discussione per tutta la stagione, quindi potrebbe verificarsi una svolta.

Cosa significa questo colpo di scena per il futuro di Natalie nel MCU

La migliore amica di Riri Williams torna nella Terra dei Vivi

Sebbene il debutto di Mefisto nel MCU sia certamente il punto di discussione più importante negli episodi finali di Ironheart, una delle sue azioni è quasi altrettanto importante. Alla fine dell’episodio 6, viene rivelato che Mefisto ha riportato in vita Natalie. Inizialmente, si pensa che possa trattarsi dell’IA di NATALIE, eliminata nell’episodio 5 dopo che la tuta di Riri si è fusa con la magia.

Tuttavia, Riri aveva detto a Mefisto, quando le aveva offerto un accordo, che ciò che voleva “non si poteva fare“. Ebbene, il cattivo ha poi mostrato all’eroe che il diavolo può fare ciò che vuole nel MCU. Mentre si abbracciano, cosa che non poteva fare con l’IA di NATALIE, Riri e il pubblico si rendono conto che Mefisto ha apparentemente resuscitato Natalie.

È così che finisce la serie, con Riri che porta le stesse cicatrici di The Hood e la vera Natalie tornata in vita. Se la seconda stagione di Ironheart dovesse realizzarsi, la serie MCU esplorerebbe senza dubbio ulteriormente il patto di Riri con Mefisto e come sia possibile che Natalie sia viva. Per quanto riguarda l’IA di NATALIE, la resurrezione dell’originale riduce le sue possibilità di ritorno.

Ironheart dà al MCU il successore del primo cattivo del franchise

Riri Williams crea un suo cattivo

Infine, Joe, interpretato da Alden Ehrenreich, era stato piuttosto chiaro con Riri sul fatto che l’avrebbe aiutata con la sua bio-mesh se non fosse stato possibile risalire a lui. Ciò si è ritorto contro di lui, con l’episodio 4 di Ironheart che mostra come il segreto del personaggio è stato rivelato al mondo. Mandato in prigione, Zeke Stane si è unito al Hood per abbattere Riri e ciò lo porta a scontrarsi contro Riri nell’episodio 5, che si conclude con lui che la lascia in andare invece di ucciderla.

Zeke in definitiva vorrebbe essere se stesso, ma Hood lo costringe a fare da guardia nel caso in cui Riri bussi alla sua porta. Dopo averlo sconfitto nel finale, Riri resetta completamente Zeke, liberandolo da Parker.

Alla fine, Riri e Zeke non sono ancora in buoni rapporti nonostante lei lo abbia aiutato e Stane le abbia risparmiato la vita. Con il suo segreto ora svelato, il suo corpo potenziato con la bionica per diventare un’arma vivente e Riri che ha stretto un patto col diavolo, i personaggi dovrebbero combattere di nuovo in futuro. Questo se Ironheart verrà rinnovato.