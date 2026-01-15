HomeBusiness

Sony rinnova l’accordo con Netflix: i film dello studio continueranno ad arrivare in streaming sulla piattaforma

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Spider-Man: Homecoming Tom Holland
Foto di Chuck Zlotnick - © 2017 CTMG, Inc. © Marvel Studios

Il rapporto tra Sony Pictures e Netflix è destinato a proseguire. Le due aziende hanno infatti rinnovato il loro accordo di distribuzione streaming, confermando che i film prodotti e distribuiti da Sony continueranno ad approdare su Netflix dopo il passaggio nelle sale cinematografiche.

L’intesa rafforza una strategia già avviata negli ultimi anni, che ha visto Sony scegliere di non lanciare una propria piattaforma streaming, preferendo invece accordi mirati con player globali. Netflix resta così la “prima finestra” streaming per il catalogo cinematografico dello studio, una posizione chiave nel panorama dell’industria audiovisiva.

Cosa prevede l’accordo tra Sony e Netflix

L’accordo rinnovato garantisce a Netflix l’accesso esclusivo ai film Sony per la cosiddetta pay-one window, ovvero il periodo immediatamente successivo all’uscita home video e al passaggio nelle sale. In questa finestra rientrano sia i titoli di punta dello studio sia molte produzioni di medio budget, che trovano nello streaming una seconda vita commerciale.

Per Sony, la partnership rappresenta un modello sostenibile: lo studio continua a puntare fortemente sull’uscita cinematografica, ma monetizza in modo significativo anche la fase successiva, senza dover sostenere i costi di gestione di una piattaforma proprietaria. Netflix, dal canto suo, si assicura un flusso costante di film hollywoodiani di primo piano, rafforzando l’attrattiva del proprio catalogo globale.

Una strategia diversa dagli altri major

A differenza di Disney, Warner Bros. o Paramount, Sony ha scelto di non entrare direttamente nella guerra dello streaming con un servizio autonomo. Questa scelta, inizialmente vista come conservativa, si è rivelata nel tempo estremamente pragmatica.

Il rinnovo dell’accordo con Netflix dimostra come Sony preferisca concentrarsi sulla produzione e distribuzione dei contenuti, lasciando la gestione della piattaforma a un partner già dominante. Una strategia che permette allo studio di rimanere flessibile e di adattarsi più rapidamente alle evoluzioni del mercato.

Cosa significa per il pubblico

Per gli spettatori, l’accordo assicura una continuità chiara: i film Sony continueranno ad arrivare su Netflix dopo il passaggio al cinema, rendendo la piattaforma uno snodo centrale per chi vuole recuperare i titoli più recenti senza attendere lunghi tempi di distribuzione.

In un momento in cui le finestre tra sala e streaming si stanno accorciando e ridefinendo, l’intesa tra Sony e Netflix conferma un modello ibrido che punta a massimizzare il valore di ogni uscita, senza sacrificare il cinema come primo luogo di fruizione.

Il rinnovo dell’accordo, infine, è un segnale forte: nel panorama frammentato dello streaming, le alleanze strategiche restano uno degli strumenti più efficaci per affrontare un mercato sempre più competitivo.

Articolo precedente
The Roundup: la spiegazione del finale del film
Articolo successivo
Dragon Trainer 2: Cate Blanchett nel film live-action, riprenderà il ruolo di Valka
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved