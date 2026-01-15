Dragon Trainer 2: Cate Blanchett nel film live-action, riprenderà il ruolo di Valka

Il mondo di Dragon Trainer prende sempre più forma anche in versione live-action. Dopo il primo film già annunciato, Cate Blanchett ha confermato che tornerà a interpretare Valka nel secondo capitolo cinematografico dal vero di Dragon Trainer 2, adattamento del celebre franchise animato DreamWorks.

L’attrice premio Oscar, che aveva già dato voce al personaggio nella saga animata, ha parlato del progetto sottolineando il forte legame emotivo con Valka e l’interesse verso una nuova rilettura del personaggio in carne e ossa. Il live-action sequel segue la stessa linea narrativa del film animato del 2014, ampliando l’universo e i rapporti familiari al centro della storia.

Cosa ha rivelato Cate Blanchett sul ritorno di Valka

Secondo quanto riportato, Blanchett ha spiegato di essere stata attratta dalla possibilità di esplorare Valka in modo diverso rispetto all’animazione. Nel secondo capitolo, il personaggio assume un ruolo chiave non solo come madre di Hiccup, ma anche come figura ideologica e morale all’interno del conflitto tra umani e draghi.

Nel film animato originale, Valka era una donna che aveva scelto di vivere lontano dalla propria comunità, dedicandosi alla protezione dei draghi. Il live-action offrirà l’occasione di approfondire ulteriormente questa scelta, rendendola più fisica, concreta e drammatica. Blanchett ha sottolineato come il passaggio al live-action permetta di lavorare maggiormente sul linguaggio del corpo, sulle emozioni trattenute e sulla complessità dei rapporti familiari.

Il progetto rientra nella più ampia strategia di Hollywood di rileggere grandi successi animati in chiave realistica, ma Dragon Trainer si distingue per un impianto narrativo già fortemente emotivo, che potrebbe beneficiare di un cast di alto profilo. Il ritorno di Blanchett rappresenta una continuità importante con la saga originale, rafforzando il legame tra le due versioni.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla trama del secondo live-action, né sulla data di inizio delle riprese. Tuttavia, la conferma della presenza di Blanchett suggerisce che lo sviluppo del progetto stia procedendo in parallelo con quello del primo film, già molto atteso dai fan della saga.

Con Valka nuovamente al centro della storia, Dragon Trainer 2 in versione live-action punta a raccontare una fase più matura e conflittuale dell’universo creato da DreamWorks, mantenendo intatto il cuore emotivo che ha reso il franchise uno dei più amati degli ultimi anni.