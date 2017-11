Chris Hemsworth nel trailer ufficiale di 12 Strong

Chris Hemsworth (Thor, Thor- Ragnarock, Biancaneve e il cacciatore, Rush) è protagonista del film 12 Strong.

Il film, il cui titolo per esteso è 12 Strong – The declassified true story of the horse soldiers, racconta la storia di un gruppo di soldati americani in Afghanistan che, alleati con le truppe locali, deve combattere contro l’esercito talebano a cavallo attraversando luoghi sconosciuti e applicando le tecniche della Prima Guerra Mondiale.

Nel cast anche Michael Pena (Fury, Nelle pieghe del tempo), Michael Shannon (Animali notturni, La forma dell’acqua- The shape of water) , Trevante Rhodes (Moonlight). Il film è diretto da Nicolai Fuglsig e uscirà il 26 Gennaio.

Fonte: Empire