Benedict Cumberbatch in Patrick Melrose: first look

Benedict Cumberbatch (Dottor Strage, Thor: Ragnarok, The imitation game, Lo Hobbit- La battaglia delle cinque armate) è protagonista della mini-serie Patrick Melrose, un aristocratico playboy con occhiali da sole da interno e sigaretta.

L’autore di One Day David Nicholls ha adattato i libri di Edward St.Aubyn’s. Partendo dalla New York degli anni Sessenta fino alla Gran Bretagna dei primi anni 2000, la serie racconta gli episodi salienti della vita di Patrick Melrose. Ogni puntata sarà dedicata a un romanzo. La storia inizia con gli abusi da parte del padre che ha subìto durante l’infanzia. La madre lascia che tutto ciò accada senza fare nulla. Si passa poi alla sua ascesa come playboy aristocratico fino all’abuso di droga che causerà il suo declino. Gli ultimi anni li passa ricoverato.

Nel cast troviamo anche Hugo Weaving (Il signore degli anelli saga, Priscilla- Regina del deserto) e Jennifer Jason Leight nel ruolo dei genitori di Patrick, Anna Madely, Allison Williams e Blythe Danner. La mini-serie sarà prodotta da Sky Atlantic e Showtime. Ancora non sappiamo la data di messa in onda ma speriamo che sia nel prossimo anno.

Fonte: Empire