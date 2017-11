Daniel Day-Lewis spiega perché lascia la recitazione

Lo scorso 26 giugno abbiamo pubblicato la notizia che Daniel Day-Lewis avrebbe smesso di recitare dopo il film di Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto.

Uno dei migliori attori che il cinema abbia conosciuto, unico attore a vincere tre premi Oscar sempre nella categoria di Migliore protagonista maschile, Day-Lewis è un vero prodigio, ma ha scelto di allontanasi dal cinema.

Il filo nascosto, il trailer italiano del film con Daniel Day-Lewis

Ecco perché:

“Non voler vedere i film è connesso con la decisione che ho preso di smettere di fare l’attore. Ma non è per questo che è arrivata la tristezza. Questo è accaduto durante il racconto di una storia, e davvero non so perché.

Uno dei miei figli vuole fare il compositore e così gli ho mostrato Tous Les Matins du Monde, il film francese sul compositore Sainte-Colombe. Mio figlio è rimasto profondamente colpito dalla sobrietà che impiegava Sainte-Colombe per comporre, rifiutava di accettare meno di ciò che fosse straordinario da se stesso e dagli altri.

Io temo ad usare la parola artista, abusata da tutti, ma c’è una responsabilità dell’artista che mi ha bloccato. Ho bisogno di credere nei valori di ciò che faccio. Il lavoro può essere vitale. Persino irresistibile. E se ci crede un pubblico, dovrebbe essere abbastanza per me. Ma, ultimamente, non è più così.”

La trama di Il filo nascosto

Ambientato in una elegante Londra del Dopo Guerra, negli anni ’50, il film racconta di un rinomato stilista, Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) e di sua sorella Cyril (Lesley Manville) che sono al centro della moda londinese, con incarichi reali, celebrità del cinema, ereditiere, mondanità, debuttanti e dame, tutte che si servono presso The House of Woodcock. Le donne vanno e vengono nella vita di Woodcock, lasciando allo scapolo incallito ispirazione e compagnia, fino a che non incontra una giovane donna, dalla volontà di ferro, Alma (Vicky Krieps), che presto diventerà un punto fisso nella sua vita amorosa e professionale. Una volta controllato e pianificatore, si troverà travolto dall’amore, con la sua carriera di sarto rovinata.