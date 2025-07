James Bond: Steven Knight scriverà il 007 di Denis Villeneuve

Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura del prossimo film di James Bond di Denis Villeneuve presso gli Amazon MGM Studios. Amy Pascal e David Heyman produrranno il nuovo film di 007, rispettivamente tramite Pascal Pictures e Heyday Films. Tanya Lapointe sarà la produttrice esecutiva.

Steven Knight è noto soprattutto per essere il creatore, produttore esecutivo e sceneggiatore della serie gangster drama di successo, vincitrice di un BAFTA, “Peaky Blinders”, con Cillian Murphy. Il curriculum televisivo dello sceneggiatore, produttore e regista britannico include anche serie di successo come “See” (Apple TV+), “SAS Rogue Heroes” (BBC), “A Thousand Blows” (Disney+), “This Town” (BBC), “The Veil” (FX) e “All the Light We Cannot See” (Netflix). Ha anche co-creato il quiz internazionale “Chi vuol essere milionario?”

LEGGI ANCHE: James Bond: rivelati possibili dettagli dell’accordo con Denis Villeneuve

Il primo film prodotto da Steven Knight, “Piccoli affari sporchi”, diretto da Stephen Frears, ha vinto quattro BIFA, l’Humanitas Prize for Film del 2005 e ha ottenuto una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, tra gli altri riconoscimenti. Knight ha anche scritto le sceneggiature dei film candidati all’Oscar “La promessa dell’assassino” e “Spencer”, oltre a tre film da lui anche diretti: “Hummingbird”, “Locke” e “Serenity”. I suoi prossimi progetti includono l’attesissimo lungometraggio “Peaky Blinders” per Netflix e la serie drammatica storica “House of Guinness“, che debutterà anch’essa sulla piattaforma di streaming.

Denis Villeneuve è stato ufficialmente ingaggiato per dirigere il 26° film di James Bond il mese scorso, e Variety ha successivamente riferito che lo studio stava cercando uno sceneggiatore con una certa fretta, in vista di una possibile data di uscita nel 2028. (Qualsiasi cosa prima sarebbe impossibile da realizzare, data la portata del film, secondo alcune fonti all’epoca.) Il passo successivo sarà quello di individuare l’attore che vestirà i panni dell’affascinante superspia di Savile Row.

Lo sviluppo di un nuovo capitolo di Bond è una priorità assoluta da quando Amazon ha acquisito MGM e il suo redditizio catalogo di film nel 2021. All’inizio di quest’anno, Amazon MGM ha ottenuto il controllo creativo del franchise da parte di storici amministratori, i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.