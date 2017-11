Ezra Miller e Geoff Johns parlano del futuro di Flashpoint: “Ci sarà anche Batman”

Il nuovo Flash di Ezra Miller ha ufficialmente debuttato sul grande schermo in Justice League, ma sono ancora tante le domande e i dubbi riguardanti il futuro del personaggio nell’universo cinematografico DC. Al recente Comic Con di San Diego, l’attore e Geoff Johns (presidente e direttore creativo responsabile della DC comics) avevano confermato lo sviluppo di un progetto dedicato a Flashpoint di cui non è ancora stata scritta una sceneggiatura definitiva, ma la notizia aveva certamente rallegrato tutti quei fan che da anni sperano nello standalone su Barry Allen.

Ora che Justice League è approdato nelle sale, l’attore ha avuto occasione di svelare qualche dettaglio del progetto in un’intervista a EW: “Lo sviluppo è stato un po’ come Barry Allen nelle sue tendenze mercuriale, però lo script che abbiamo sembra più promettente ed eccitante di tutte le altre fasi in cui ci siamo trovati“.

A rincarare la dose di curiosità intorno al film ci pensa Johns, già produttore esecutivo per la serie televisiva The Flash in onda sulla CW: “Flashpoint esplorerà nuovi aspetti dei personaggio e finalmente potremmo giocarci qualche carta che non avremmo potuto giocarci altrove…come il passato di Bruce Wayne e di suo padre“.

Quest’ultima dichiarazione lascia intendere che è quasi certa, se non sicura, la presenza di Batman nel film. Da chi poi sarà interpretato è un altro discorso. Staremo a vedere.

