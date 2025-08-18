Si può davvero intrappolare un ladro in un SUV? La plausibilità tech di Locked – In Trappola

Un’auto come prigione, il proprietario che controlla tutto a distanza, il ladro bloccato dentro senza vie di fuga: l’idea di Locked – In Trappola sembra da high-concept hollywoodiano, ma quanto è davvero possibile nel 2025? Più di quanto sembri. Tra servizi di immobilizzazione remota già in uso (su richiesta delle forze dell’ordine), sistemi di deadlock che disattivano le maniglie interne, telemetria e modalità “sentinella” con videocamere sempre attive, l’ecosistema dell’auto connessa offre già oggi strumenti capaci di trasformare un furto in un duello tecnologico.

Il film estremizza alcuni elementi (come le “scosse dal sedile”, che non esistono nei sistemi OEM e sarebbero illegali), ma il nucleo realistico resta: bloccare qualcuno a bordo di un veicolo e gestire la situazione da remoto è tecnicamente plausibile se si combinano funzioni di sicurezza avanzate, chiusura centralizzata e controllo digitale. In questo articolo separiamo ciò che è reale, ciò che è probabile e ciò che è puro cinema.