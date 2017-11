Justice League: ecco quale personaggio è stato tagliato dal film

Contrariamente a quanto annunciato prima dell’uscita in sala del film, un personaggio è stato tagliato dalla versione finale di Justice League ed è Jason Momoa, alias Aquaman, a svelare quale. In una recente intervista concessa a Gamespot l’attore ha infatti dichiarato che “Non abbiamo avuto il tempo per introdurre la storyline di Arthur Curry e il suo rapporto con Vulko, che è il suo mentore e padre spirituale“.

Vulko è dunque il grande assente di Justice League, che nello standalone dedicato a Aquaman sarà interpretato da Willem Dafoe. “Lui è la connessione di Arthur con Atlantis” ha detto Momoa, “E con Zack (Snyder) avevamo cercato di esplorare il suo passato, l’arrivo da piccolo ad Atlantis, la sua condizione di emarginato mezzosangue e gli insegnamenti di Vulko, che era il re legittimo“.

Le parole dell’attore lasciano intendere che le iniziali intenzioni di Snyder siano state effettivamente rimosse dal film dopo l’entrata in scena di Joss Whedon, che ha sostituito il regista nella fase di post-produzione. Non ci resta che attendere l’uscita di Aquaman per scoprire tutti i dettagli relativi al personaggio e allo studio del rapporto con Arthur Curry.

Aquaman sarà diretto da James Wan (Insidious, L’evocazione The Conjuring, Fast and Furious 7) e vedrà protagonista Jason Momoa (Game of Thrones). Con lui ci sarà Amber Heard (Magic Mike XXL, The Danish Girl) nei panni di Mera. Al cast si aggiungono Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Ludi Lin e Willem Dafoe. Il cinecomic arriverà al cinema il 21 Dicembre 2018.

