Joe Manganiello, l’esperienza con Spider-Man e il suo futuro nei cinecomics

Joe Manganiello è il protagonista della seconda scena post credits di Justice League, in cui esordisce il suo Deathstroke, tanto chiacchierato da ormai diversi mesi.

La scena introduce il personaggio nell’Universo DC al cinema, ma forse non tutti ricordano che Manganiello aveva già avuto un’esperienza in un cinecomic, quando il genere non era ancora così di moda.

Stiamo parlando dello Spider-man di Sam Raimi, in cui l’attore interpretava Flash Thompson, una rappresentazione più fedele al fumetto del compagno di scuola di Peter Parker, molto lontana da quella che abbiamo visto in Spider-Man: Homecoming.

Durante una lunga intervista, Manganiello ha parlato del suo futuro nei cinecomics e dell’esperienza con Spider-Man:

“Non credo che qualcuno avesse predetto quell’apertura al box office, ma sapevo che sarebbe stata una cosa enorme. Lo capivi sul set che quello che stavamo facendo era gigantesco. Si capiva sul set che quello che stavamo facendo era qualcosa di speciale. Mi fa sentire vecchio ‘perché ero in uno dei primi’, anche perché ci sono stati due reboot di Spider-Man, e perché ci sonos tati altri Flash Thompson. Ragazzi, sono vecchio, ora.”

Joe Manganiello è Deathstroke nella nuova foto ufficiale

In merito al suo futuro con il genere:

“Se dovesse arrivarmi qualche offerta, nel modo giusto, sarei felice di accettare. Ero un grande fan della DC Comics e anche di Batman: Anno Uno di Geoff Johns, che è una grande storia. Per tutti i fan dei fumetti che non l’anno ancora letto, lo raccomando.”

Chissà se nel futuro di Joe Manganiello ci sarà confermato il The Batman di Matt Reeves con Ben Affleck nei panni dell’eroe.

Fonte