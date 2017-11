Justice League: online una VFX reel

Justice League è giunto nelle sale ormai da tempo, svelando ai fan dell’Universo DC la mastodontica mole di effetti visivi utilizzata dai registi Zach Snyder e Joss Whedon. Proprio per sottolineare l’importanza degli effetti visivi nella pellicola la Warner Bros ha rilasciato in rete una VFX reel dedicata alle attrezzature hi-tech utilizzate dai membri della Lega.

Justice League: il trailer finale

CORRELATI:

Justice League è stato diretto da Zack Snyder, mentre Joss Whedon è entrato nella produzione solo a fine lavoro. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.

Fonte: Screen Rant