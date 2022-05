- Pubblicità -

Myriad Pictures ha annunciato di aver acquisito i diritti di vendita mondiale di MACE della Meyers Media Group e di iniziare le vendite del film al Marche du Film di Cannes. Jon Amiel dirigerà da una sceneggiatura di David Chisholm, con protagonista James Franco. Myriad Pictures ha acquisito il film dalla Meyers Media Group. Lawrence Steven Meyers, Randy Dannenberg e John Evangelides saranno i produttori, al fianco di Brendan McDonald e Kirk D’Amico che saranno i produttori esecutivi e Jonathan Tybel sarà il produttore associato.

MACE è la storia straziante di due tipi di poliziotti molto diversi. Un ufficiale veterano, Mace, sarà interpretato da James Franco, corrotto e pericoloso mentre Virgil Woods, interpreterà un giovane principiante che crede di poter cambiare il sistema corrotto alimentato da poliziotti come Mace. Ispirato dalla recente ingiustizia razziale venuta alla ribalta dalle strade d’America, Woods rifiuta di essere vittima di bullismo e contrappone i suoi principi all’amorale di Mace. Woods rischia tutto ciò in cui crede per impedire a Mace di distruggere la città quando Mace scatena una guerra tra bande per coprire i suoi crimini.

Diretto dal vincitore del premio BAFTA Jon Amiel dalla sceneggiatura di David Chisholm, il film è interpretato dal candidato all’Oscar James Franco Il film è in pre-produzione con le riprese principali che inizieranno nel terzo trimestre dell’anno nel New Jersey.

Jon Amiel è un pluripremiato regista, scrittore e produttore che ha ottenuto riconoscimenti internazionali per THE SINGING DETECTIVE e li ha seguiti con QUEEN OF HEARTS, presentato in anteprima a Cannes. Ha diretto l’acclamato SOMMERSBY con Richard Gere e Jodie Foster, COPYCAT con Holly Hunter e Sigourney Weaver, L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO poco con Bill Murray, ENTRAPMENT con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones, THE CORE, con Hilary Swank e Aaron Eckart e CREATION con Paul Bettany che ha aperto il Toronto Film Festival. Negli ultimi 10 anni Amiel si è concentrata principalmente sulla televisione. Ha diretto quattro pilot di successo – EYES, REUNION, DAMAGES e WEDDING BELLS e ha prodotto e diretto episodi per serie importanti tra cui: THE TUDORS, THE BORGIAS, MARCO POLO, HALT AND CATCH FIRE, 7 SECONDS, AMERICAN GODS, OUTSIDERS, CARNIVAL ROW, THE WALKING DEAD e più recentemente LA SIGNORA DELLE PULIZIE.

James Franco ha iniziato a ricevere il plauso della critica all’inizio della sua carriera vincendo un Golden Globe per la sua interpretazione di “James Dean” nel film biografico di TNT JAMES DEAN. Ha continuato a recitare nel ruolo di “Harry Osborn” nella trilogia di grande successo SPIDER-MAN, al fianco di Tobey Maguire. Ha ricevuto innumerevoli nomination ai premi sia per il suo lavoro comico che drammatico, tra cui Pineapple Express, Spring Breakers e 127 ore, per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar® come miglior attore. Ha vinto il suo secondo Golden Globe per il suo ruolo nell’acclamato THE DISASTER ARTIST, che ha anche prodotto e diretto. In TV, ha avuto il suo primo ruolo da protagonista con la serie cult FREAKS AND GEEKS e, più recentemente, ha recitato in THE DEUCE per la HBO.

Kirk D’Amico, CEO di Myriad Pictures, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di tornare a Cannes con questo film estremamente originale e unico. È una storia cruda ambientata in un moderno dipartimento di polizia dove niente è come sembra. Pensiamo che questo materiale nelle mani di un regista così esperto come Jon Amiel darà risultati straordinari”.

Lawrence Steven Meyers di Meyers Media Group ha aggiunto: “Il team di Meyers Media Group è lieto che Myriad porterà la nostra prima produzione a Cannes. Conosco Kirk da molti anni e il suo entusiasmo per il nostro film è molto eccitante”.