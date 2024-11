James Franco: 10 cose che forse non sai sull’attore

James Franco è una delle personalità più eclettiche della sua generazione. Attore, regista, scrittore e pittore, Franco riesce ad essere anche più di tutto questo. Vincitore di due Golden Globe, per un film su James Dean e The Disaster Artist, Franco ha sempre saputo reinventarsi, destregiandosi tra ruoli comici e drammatici, attraversando generi diversi e vivendo ora una sorta di rinascita grazie a progetti che gli permettono di mettersi nuovamente in gioco dimostrando sempre qualcosa di nuovo.

Ecco dieci cose che, forse, non sapevate di James Franco.

I film di James Franco

I film da giovane di James Franco

1. Ha recitato in celebri film. Franco debutta al cinema nel film Mai stata baciata (1999), per poi prendere parte a Colpevole d’omicidio (2002), Sonny (2002) e nel primo film della trilogia di Spider-Man nei panni di Harry Osborn. Da quel momento ottiene grande popolarità e appare in film come The Company (2003), Spider-Man 2 (2004), Annapolis (2006), Tristano e Isotta (2006), Giovani aquile (2006), Spider-Man 3 (2007), Nella valle di Elah (2007), Strafumati (2008), e Milk (2008). Successivamente recita in film come Urlo (2010), Mangia prega ama (2010), 127 ore (2010), L’alba del pianeta delle scimmie (2011), Sua Maestà (2011), Spring Breakers – Una vacanza da sballo (2013), Palo Alto (2013), Il grande e potente Oz (2013).

I film oggi di James Franco

Negli ultimi dieci anni, Franco ha recitato in The Interview (2014), Cavalli selvaggi (2015) Queen of the Desert (2015), Le verità sospese (2015), Ritorno alla vita (2015), Proprio lui? (2016), In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi (2016), The Vault (2017), The Disaster Artist (2017) Kin (2018) e La ballata di Buster Scruggs (2018).

Il film del 2024 di James Franco

Dopo cinque anni di assenza dal grande schermo, Franco vi torna da protagonista con il film Hey Joe, diretto dal regista italiano Claudio Giovannesi. Sempre nel 2024 recita in Largo Winch – Il prezzo del denaro. Sono però diversi i progetti attualmente in programma per lui, come Kill the Czar, Bunny-Man, Squali, The Razor’s Edge, The Policeman e Castro’s Daughter, dove interpreta Fidel Castro.

2. Ha recitato in diverse serie televisive. Negli anni Franco non ha mancato di recitare anche in diverse opere televisive, tra cui la serie Freaks and Geeks (1999-2000), che gli ha fatto ottenere una prima notorietà. In seguito è poi divenuto celebre per aver interpertato James Dean nel film televisivo James Dean – La storia vera (2001), grazie a cui ha vinto un Golden Globe. Ha poi recitato in serie come General Hospital (2009-2012), Hollywood Heights – Vita da popstar (2012), Angie Tribeca (2016), e 22.11.63 (2016), basata sull’omonimo romanzo di Stephen King. Dal 2017 al 2019 ha invece interpretato Vincent e Frankie Martino in The Deuce – La via del porno.

3. Ha diretto diversi film. Nel corso della sua carriera Franco non ha solo ricoperto l’attività di interprete, bensì si è cimentato in più occasioni nella scrittura e nella regia di diversi lungometraggi, in cui ha ovviamente anche recitato. Tra questi si annoverano The Broken Tower (2011), As I Lay Dying (2013), Child of God (2013), The Sound and the Fury (2014), In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi (2016), The Disaster Artist (2017), The Long Home (2018), Pretenders (2018, Future World (2018) e Zeroville (2019). Ha inoltre diretto quattro episodi della serie The Deuce – La via del porno.

James Franco in Spider-Man

4. Non andava d’accordo con il collega protagonista. Nonostante nel film interpretino due migliori amici, Franco e Tobey Maguire, che ricopre il ruolo di Peter Parker, nella vita sono tutt’altro che in buoni rapporti. Sul set, infatti, Franco fece una battuta dove paragonava l’espressione del collega a quella di una rana. Maguire se la prese molto per quel commento e ciò porto ad un forte attrito tra i due esistente ancora oggi. La rivalità presente tra di loro è poi stata confermata in più occasioni da entrambi gli attori.

5. Si era proposto per il ruolo del protagonista. Oggi è impossibile immaginare un personaggio come Harry Osborne con un volto diverso da quello di Franco. Tuttavia, egli si era originariamente proposto per un altro ruolo, ovvero proprio quello del protagonista Peter Parker, alias Spider-Man. I produttori, tuttavia, non lo ritennero adatto per tale parte ma essendo rimasti colpiti dalle sue capacità attoriali decisero comunque di affidargli il ruolo di Harry. A suggerirlo per questo, in particolare, fu la moglie del regista Sam Raimi, la quale lo considerava perfetto per il personaggio.

James Franco ha interpretato James Dean

6. Si è completamente immedesimato nel personaggio. Per il film televisivo Jams Dean – La storia vera, che gli ha conferito grande popolarità, James Franco si è talmente immerso nell’interpretazione di James Dean da passare da non fumatore a fumare due pacchetti al giorno (da allora ha smesso), oltre a suonare la chitarra, i bonghi e imparare ad andare in moto. È stato proprio grazie a questa sua intensa interpretazione che ha iniziato a farsi notare ancor di più all’interno del settore.

James Franco recita a Napoli in Hey Joe

7. Ha studiato a lungo per recitare nel film di Claudio Giovannesi. In Hey Joe, Franco interpreta un soldato americano che torna a Napoli dopo trent’anni per conoscere il figlio avuto mentre si trovava lì nel periodo della Seconda guerra mondiale. Nel film, Franco recita alcune battute in italiano, lingua con il quale ha dunque dovuto fare pratica. Ha poi raccontato di essersi documentato su quel periodo storico attraverso i film del neorealismo italiano e Napoli ’44, un libro di memorie di un soldato a Napoli durante gli anni della guerra.

Il fratello di James Franco

8. Anche suo fratello è un attore. Il fratello minore di James, Dave Franco, è a sua volta un attore e i due hanno avuto modo di recitare insieme in più occasioni, come in The Disaster Artist e Zeroville, entrambi film diretto da James. In realtà, c’è anche un terzo fratello, Tom Franco, anch’egli attore ma molto meno noto. James ha però voluto anche lui, seppur per un ruolo piuttosto piccolo, all’interno di The Disaster Artist.

Chi è la fidanzata di James Franco?

9. È stato fidanzato con diverse colleghe dello spettacolo. Dal 1999 al 2004 l’attore è stato fidanzato con la collega Marla Sokoloff, mentre in seguito sembra aver avuto relazioni con Ashley Hartman, Ahna O’Reilly, Sienna Miller nel 2006, e Agyness Deyn nel 2011. A Franco vengono poi attribuiti diversi flirt con Lana Del Rey, Amanda Seyfried e Lindsay Lohan. Attualmente è fidanzato con Isabel Pakzad, classe 1993: i due si frequentano dal 2017 e vivono la relazione con molta riservatezza.

L’età e altezza di James Franco

10. James Franco è nato il 19 aprile del 1978 a Palo Alto, in California, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1.80 metri.

Fonti: IMDb