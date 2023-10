- Pubblicità -

Dopo il successo della scorsa stagione, che ha portato alla realizzazione del film Come scintille nel buio presentato in anteprima a Bologna nel mese di giugno 2023 al Biografilm, torna per il secondo anno consecutivo Carbonia Cinema Giovani Filming Lab. Il corso residenziale per giovani filmakers, promosso da CSC Carbonia della Società Umanitaria – Fabbrica del Cinema, Carbonia Film Festival in collaborazione con Ucca – Unione Circoli Cinematografici Arci, con la partecipazione dei Servizi Audiovisivi dello SBIS – Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis e il patrocinio del Comune di Carbonia, si svolgerà tra novembre e dicembre e sarà curato ancora una volta dal regista Daniele Gaglianone con la collaborazione del filmaker e sociologo Chicco Angius come tutor del progetto.



È stato lanciato oggi il bando nazionale per l’edizione 2023, tramite il quale saranno selezionati 6 giovani che parteciperanno a un corso residenziale tra novembre e dicembre volto alla realizzazione di un lavoro collettivo.

“Dopo la bella esperienza dell’anno scorso, ritornerò a Carbonia alla Fabbrica del cinema per il secondo Filming Lab. Il lavoro con i ragazzi è sempre molto stimolante, e mi aspetto molto da loro. Con la realizzazione di “Come scintille nel buio” avevamo ottenuto buonissimi risultati, che spero potremo addirittura migliorare quest’anno” commenta il regista Daniele Gaglianone.

Tema centrale del laboratorio è la relazione con il materiale d’archivio, con lo scopo di partire dal passato per raccontare il presente. Servendosi dei materiali disponibili grazie al progetto regionale di raccolta di cinema di famiglia “La tua memoria è la nostra storia” attuato dai tre Centri di Servizi Culturali della Società Umanitaria di Alghero, Cagliari e Carbonia, i giovani partecipanti avranno la possibilità di lavorare con le pellicole che, girate a partire dal secondo dopoguerra sono in grado di raccontare un’epoca ma anche un paese.

Scopo dell’iniziativa è consentire al gruppo di giovani filmmaker di entrare a contatto con la realtà del progetto Fabbrica del Cinema che dal 2015 intende promuovere la cultura e la fruizione di un territorio, facendone conoscere anche memoria storica e beni paesaggistici.

Quattro saranno le fasi del progetto. La prima fase conoscitiva, a distanza, consisterà in una serie di incontri online con regista, tutor e altri partecipanti, e prevederà visione di materiale rilevante della raccolta “La tua memoria è la nostra storia”. La seconda fase, a Carbonia dal 12 al 23 novembre, sarà dedicata alla formazione e alle riprese. La terza fase sarà quella del montaggio, seguita dalla quarta e ultima fase che si terrà a dicembre a Carbonia volta all’individuazione, con il gruppo, di una linea condivisa che sarà portata a termine dal regista e dal tutor del corso.

Il bando si rivolge a giovani professionisti e non di età compresa tra i 20 e i 32 anni, che abbiano frequentato o stiano frequentando una scuola di cinema o abbiano una formazione o competenza già avanzata, anche come autodidatti, in filmmaking, e siano disponibili a frequentare per intero le attività in loco e partecipare a quelle a distanza. Le candidature resteranno aperte fino al 22 ottobre.

Il bando e il relativo form di iscrizione saranno consultabili e applicabili sul sito del Carbonia Film Festival a questo indirizzo.

Il film realizzato nell’ambito del progetto verrà distribuito gratuitamente da Ucca – Unione Circoli Cinematografici ARCI all’interno del catalogo della rassegna itinerante di cinema del reale “L’Italia che non si vede”. Sarà previsto un momento di presentazione pubblica nella città di Carbonia, oltre a eventuali presentazioni nell’ambito di festival cinematografici.

Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna all’interno delle politiche di sviluppo cineportuali e intende favorire l’incontro tra formazione, produzione e conoscenza.

Il Csc Carbonia della Società Umanitaria opera nel territorio da oltre 50 anni occupandosi di didattica degli audiovisivi e di promozione della cultura audiovisiva.

La Fabbrica del Cinema nasce nel 2015 con l’intento di preservare, conservare e produrre la memoria storico-audiovisiva del territorio e fino ad oggi ha investito le sue risorse in numerosi progetti di formazione e produzione.

I Servizi Audiovisivi dello SBIS dislocati presso la Fabbrica del Cinema gestiscono tutti i servizi di assistenza audiovisiva, produzione e formazione agli audiovisivi legati ai comuni aderenti al Sistema, svolgendo questo lavoro in stretta sinergia con il CSC Carbonia della Società Umanitaria.

Il Carbonia Film Festival dal 2016 promuove ogni anno la formazione di giovani operatrici e operatori del settore attraverso il programma Carbonia Cinema Giovani.

Ucca – Unione Circoli Cinematografici Arci è un’associazione nazionale di promozione della cultura cinematografica attiva dal 1967. Associa più di 150 circoli in tutta Italia con un importante circuito di sale e arene estive.